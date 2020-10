Paris Jackson

Paris Jackson este unul dintre cei trei copii pe care cunoscutul cântăreț de muzică pop i-a avut. La momentul actual, fiica lui Michael are 22 de ani și trăiește o viață lipsită de griji. Paris Michael Katherine Jackson, pe numele său adevărat, a ajuns în atenția publicului de când modelul a declarat că este atrasă și de fete.

Cum arată Paris Jackson la 22 de ani?

Paris Michael Katherine Jackson este un model, actriță și muzician american. Este cel de-al doilea copil și singura fiică a lui Michael Jackson și Debbie Rowe. Fotomodelul are la momentul actual vârsta de 22 de ani și de cele mai multe ori postează multe fotografii alături de fratele ei vitreg pe conturile de socializare. De asemenea, frumoasa blondină este apreciată de o lume întreagă pentru frumusețea ei, dar și pentru faptul că este o fire destul de asumată și împărtășește cu internauții lucruri mai puțin știute din viața ei.

Paris Jackson

În urmă cu ceva timp, Paris a făcut declarații neașteptate neașteptate în emisiunea online prezentată de iubitul ei, Gabriel Glenn. Fiica lui Michael Jackson a vorbit despre sexualitatea ei pentru prima dată. În plus, actrița a mai adăugat faptul că era de părere că va ajunge să se căsătoarească cu o fată.

„Mereu am crezut că voi ajunge să mă căsătoresc cu o fată. M-am iubit cu mai multe femei decât bărbaţi. Nu mă consider bisexuală, deoarece m-am întâlnit cu alte genuri decât bărbaţi sau femei. Nu are nicio legătură cu ce ai în pantaloni, n-are nicio legătură cu cromozomii XY, ci are legătură cu ceea ce eşti tu cu adevărat ca persoană”, a spus Paris.

Fiica megastarului își aduce aminte de tatăl său și susține faptul că Michael era un tată extrem de protector.

Michael Jackson și Paris Jackson

„Am foarte multe amintiri cu el. A fost un tată incredibil, iar noi îl iubeam. A încercat să ne educe cât mai bine şi avea mereu grijă de noi. Era foarte protector”, a mărturisit Paris Jackson.

Michael Jackson a avut 3 copii, Paris, Prince si Blanket, purtaţi de mamă surogat.