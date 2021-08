Geri Halliwell [Sursa foto: shutterstock] 13:17, aug 6, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Geri Halliwell împlinește pe 6 august vârsta de 48 de ani. Aceasta a devenit cunoscută datorită trupei Spice Girls, una dintre cele mai iubite trupe din lume. Formația de cinci fete, Geri Halliwell, Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton și Melanie Chisholm, cântau muzică pop și a fost înființată în anul 1994.

Cum arata Geri Halliwell pe vremea când cânta în trupa Spice Girls

Geraldine Estelle Halliwell, născută în 1972, a devenit cunoscută în 1994, atunci când a intrat în formația de fete Spice Girls, alături de Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton și Melanie Chisholm.

Adevăratul success l-a cunoscut în 1996, atunci când trupa a lansat albumul Wannabe, care a devenit celebru la nivel international. Timp de șapte ani, trupa britanică a obținut vânzări de mai bine de 55 de milioane de discuri în întreaga lume, devenind singura formație de fete cu cele mai mari vânzari încasate la nivel internațional.

Cele cinci fete au cunoscut un succes asemănător cu cel al trupei The Beatles, în ceea ce privește vânzările de discuri. La numai patru ani de la înfințare, Geri Halliwell a decis să părăsească trupa care i-a adus succesul și să meargă pe un drum separate, concentrându-se pe o carieră solo.

Albumul de debut al carierei solo a fost „Schizophonic ”, care a fost alcătuit din trei piese, „Mi Chico Latino”, „Lift Me Up” și „Bag It Up”, care au ocupat locul 1 în UK Singles Chart, în timp ce single-ul principal, „Look at Me”, s-a clasat pe

poziția a doua.

Cel de-al doilea album „Scream If You Wanna Go Faster” a fost lansat în 2001, iar single-ul „It's Raining Men”, s-a clasat pe poziția 1 în UK și a devenit cel mai mare hit al lui Halliwell.

În 2005, Geri Halliwell, în vârstă de 48 de ani, a lansat cel de-al treilea album de studio, „Passion ”, iar în 2000 și 2002 a fost nominalizată de două ori la Premiile Brit.

În aprilie 2013, Geri Halliwel a făcut parte din juriul la Australia's Got Talent, iar la câteva luni distanță a anunțat că se reîntoarce în industria muzicală în Australia lansând primul său single solo din ultimii aproape 8 ani, „Half of Me”.

În 2015 cântăreată s-a căsătorit cu Christian Horner, patronul de la Formula 1, cu care are o fiică, Monty, în vârstă de 4 ani, iar nașele de botez au fost fostele colege de la Spice Girls, Victoria Beckham și Emma Bunton. Geri Halliwel mai are o fiică, Bluebell Madonna, născută în timpul unei relaţii cu Sacha Gervasi.