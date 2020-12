Cum arată Ionuț Gojman, de la Insula Iubirii, la doi ani de când a participat la emisiune

Au trecut doi ani de când Ionuț Gojman a participat la emisiunea ”Insula Iubirii”. La vremea respectivă, Ionuț Gojman a fost unul dintre cei mai controversați concurenți din cadrul reality show-ului. Încă din prima ediție a emisiunii, fostul concurent s-a remarcat, fiind o persoană foarte vocală.

Ionuț Gojman nu mai este singur. După ce s-a despărțit de Mirela Baniaș, Ionuț și-a găsit fericirea. În prezent, fosta ispită trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de o tânără blondină, pe nume Salvia Rusu. Pentru că lucrurile merg destul de bine între cei doi, Ionuț Gojman și Salvia Rusu au decis să locuiască împreună.

Salvia Rusu și Ionuț Gojman[Sursa foto: Facebook]

„Relația oficială a început de trei luni aproximativ, de atunci totul decurge foarte frumos, cu foarte multă înțelegere și iubire, am petrecut sărbătorile de iarnă împreună, alături de familie și de cei dragi. Apoi, la început de an, ne-am propus să evadăm într-o vacanță. Totul a evoluat foarte repede între noi, am început să ne facem planuri împreună pentru viitor. Am impresia că visez, este tot ce îmi doream și vreau un viitor frumos împreună, cu ea, pentru că simt tot mai mult că Salvia este aleasa!”, a povestit Ionuț Gojman.

Cu ce se ocupă Ionuț Gojman

Ionuț Gojman este o persoană fericită, atât pe plan sentimental, cât și pe plan profesional. Fosta ispită de la Insula Iubirii deține o cafenea în Târgu Mureș, iar afacerea sa era una destul de profitabilă, înainte de pandemie.

Cu toate astea, Ionuț Gojman nu se plânge de lipsa banilor, pentru că mai prinde, ocazional, câte un contract de imagine.

Ionuț Gojman[Sursa foto: Facebook]

