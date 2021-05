Cum arată iubita lui Paul Vasile de la Chefi la cuțite 2021, fostul cuțit de aur al lui Sorin Bontea, salvat de Cătălin Scărlătescu

In articol:

Paul Vasile, în vârstă de 27 de ani, este un bucătar talentat, care s-a bucurat de încrederea lui Sorin Bontea încă din audiții. Juratul i-a oferit atunci cuțitul de aur și un loc garantat în echipa verde.

În ediția de marți, 25 mai, concurentul de la Chefi la Cuțite a luat cel mai mic punctaj la proba individuală și a fost pe punctul de a fi eliminat din competiție, când a fost salvat de Cătălin Scărlătescu. Astfel, tânărul continuă parcursul său în emisiunea culinară în echipa mov.

Cum arată iubita lui Paul Vasile de la Chefi la cuțite 2021

Paul Vasile nu este îndrăgostit doar de bucătărie, ci și de frumoasa lui iubită. Pe contul său de Instagram, concurentul postează mai multe preparate și imagini din emisiune, însă și fotografii alături de partenera sa.

Paul Vasile de la Chefi la cuțite și iubita lui

Deși este discret în ce privește viața personală, tânărul a făcut două postări cu femeia care i-a furat inima. Laura Corina Șerban este numele acesteia și se poate vedea cu ochiul liber că sentimentele de iubire sunt reciproce. Un detaliu remarcat de fani este că frumoasa șatenă este pasionată de tatuaje.

Paul Vasile i-a făcut o declarație de dragoste pe rețelele sociale și i-a transmis Laurei Șerban că este o persoană importantă în viața lui.

este mesajul din dreptul unei fotografii cu cei doi.

Paul Vasile, alături de iubită

Cine este Paul Vasile de la Chefi la cuțite 2021

Concurentul a mărturisit că bucătăria a făcut parte din viața sa încă din copilărie. Paul Vasile a declarat în emisiunea Chefi la cuțite că a început să gătească de la vârsta de 6 ani.

Încă de atunci, acesta știa că visul său este să devină un bucătar bun și a făcut tot ce a putut să-și urmeze visul.

El a dezvăluit că a urmat mai multe cursuri și de multe ori și-a sacrificat timpul liber și a ales să muncească pentru a evolua. Tânărul spune că a început munca de jos și a lucrat ca ajutor de bucătar, însă salariul era mult prea mic pentru a putea supraviețui. „Cred că de la 6 ani am început să cochetez cu bucătăria. Am început să fac școala pentru bucătari pentru că asta e pasiunea mea și am zis că trebuie să-mi urmez acest vis.

Dacă eram la practică nu ratam niciun curs, am mers în fiecare zi. Am prins sărbătorile de Crăciun și m-am dus la practică să învăț. Imediat după ce am terminat cursurile m-am angajat la un restaurant în București, eram ajutor de ajutor de bucătar pentru că eram la început de tot și aveam salariul foarte mic”, a spus Paul Vasile, în audițiile Chefi la cuțite 2021.

Deși concurentul de la Chefi la cuțite a avut parte de un drum anevoios în carieră, Paul Vasile a avut oportunitatea de a pleca în Londra la vârsta de 23 de ani, unde a lucrat în mai multe restaurante și a reușit să învețe ce înseamnă cu adevărat meseria de bucătar.