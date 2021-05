In articol:

Chefi la cuţite 2021. Vezi cine sunt concurenţii care au rămas în echipa lui Florin Dumitrescu, dar şi cine sunt concurenţii eliminaţi din echipa albastră.

Chefi la cuţite 2021. Cine sunt concurenţii rămaşi în echipa lui chef Florin Dumitrescu în sezonul 9

Florin Dumitrescu şi-a format echipa de bucătari de la Chefi la cuţite sezonul 9. În acest an, echipa lui Florin Dumitrescu va purta tunici albastre şi vor avea ca simbol: cuţitul.

La Chefi la Cuţite 2021 au participat la preselecţii sute de concurenţi, însă doar 75 dintre ei au avut şansa să treacă mai departe în bootcamp.

Din cei 75 de concurenţi care au participat la proba din bootcamp, au fost selectaţi 45 pentru cea de-a doua probă a bootcamp-ului, acolo unde au avut de gătit preparate care să conţină cartof în compoziţie.

Fiecare chef şi-a ales câte 8 concurenţi cu care şi-a format echipa. Vezi în rândurile ce vor urma cine sunt concurenţii din echipa lui Florin Dumitrescu, dar şi cine sunt cei care au părăsit competiţia.

Chefi la cuţite 2021. Cine sunt concurenţii din echipa lui Florin Dumitrescu în sezonul 9.[Sursa foto: Instagram]

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Florin Revesz

Florin Revesz lucrează de doi ani ca bucătar, deşi familia l-a vrut inginer. Tânărul concurent de la Chefi la Cuţite 2021 a renunţat la facultatea de calculatoare, a plecat în SUA şi a lucrat prin restaurante.

Florin Revesz[Sursa foto: Instagram]

Florin Revesz a obţinut un loc în echipa lui Cătălin Scărlătescu, după ce a trecut de cele două etape din bootcamp, iar mai apoi a trecut în echipa lui Florin Dumitrescu, după ce acesta a folosit o amuletă care îi permitea să ia la schimb un concurent dintr-o echipă adversă.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Cătălin Amarandei

Cătălin Amarandei s-a prezentat în audiţii cu un mușchiuleț de miel în crustă de ierburi aromate cu piure de trufe și legume de toamnă. Acest preparat i-a pus în valoare calităţile de bucătar.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Cătălin Amarandei[Sursa foto: Instagram]

Concurentul din echipa lui Florin Dumitrescu de la Chefi la cuţite 2021 a lucrat în Marea Britanie la un restaurant cu specific franțuzesc, apoi a primit un job ca sous chef. După ce a trecut peste o dezamăgire în ceea ce priveşte locurile de muncă din străinătate, Cătălin Amarandei s-a întors în România şi şi-a început cariera de bucătar.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Ciprian Antone

Ciprian Antone şi soţia sa, Bui Hong Nhung, au concurat la Chefi la cuţite 2021, însă aceasta nu a reuşit să intre în echipe.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Ciprian Antone[Sursa foto: Instagram]

Ciprian Antone şi soţia sa, Bui Hong Nhung, deţin o cârciumă, având experienţă în domeniul restaurantelor. Ciprian Antone s-a făcut remarcat în bootcamp şi a fost ales de Chef Dumitrescu pentru a face parte din echipa tunicilor albastre.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Florin Ștefan Borleanu (cuțit de aur)

Florin Ștefan Borleanu are 26 de ani şi este bucătar de profesie. Concurentul este "cuţitul de aur" al lui Florin Dumitrescu. Acesta a intrat direct în echipă, nefiind nevoit să treacă prin etapa de bootcamp a concursului.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Florin Ștefan Borleanu (cuțit de aur)[Sursa foto: Instagram]

Florin Ștefan Borleanu l-a cucerit pe Florin Dumitrescu cu rețeta sa de sea bass cu un piure de topinambur și un starter făcut din tartar de legume fresh, într-o gulie, cu mousse de păstrăv afumat și icre de păstrăv.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. David Ioniță (Keed)

Keed pe numele său adevărat, Ioniță Bogdan David, are 32 de ani și este membru al trupei Șatra BENZ, iar acum face parte din echipa tunicilor de la Chefi la cuţite 2021.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. David Ioniță (Keed)[Sursa foto: Instagram]

Keed face muzică de la 16 ani, a studiat doar un an de facultate, a împărțit ziare în Danemarca, a vândut cosmetice în Marea Britanie și abia apoi a descoperit succesul, alături de trupa Șatra Benz.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Mirela Negoiță

Mirela Negoiță este un bucătar cu o experienţă de peste douăzeci de ani. Concurenta de la Chefi la cuţite 2021 s-a prezentat în preselecţii cu o rețetă de sea bass cu morcov și sparanghel, ca să fie mai pe stil fine dining.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Mirela Negoiță[Sursa foto: Instagram]

Mirela Negoiță a avut emoţii pe tot parcursul bootcamp-ului, dar a reuşit să primească tunica albastră şi să facă parte din echipa lui Florin Dumitrescu.

Concurenţi eliminaţi din echipa lui Florin Dumitrescu

Radu Micu

Radu Micu are 38 de ani şi este actor de meserie. Concurentul s-a prezentat la preselecţii alături de Mihai Bendeac, care îi este prieten bun şi a venit să îl susţină.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Radu Micu[Sursa foto: Instagram]

Radu Micu face parte din echipa lui Florin Dumitrescu de la Chefi la cuţite 2021. Actorul are un proiect al prin care încearcă, prin intermediul unui clipuri video online, să descopere și să prezinte rețete vechi românești. Pentru rețeta sa numită: „Trei scuze doi tocmagi împărățești căzuți în pădure”.

Radu Micu a fost eliminat în prima confruntare dintre echipe, farfuria sa obţinând cel mai slab punctaj la duel.

Theo Costache

Theo Costache a părăsit bucătăria Chefi la cuţite în cel de-al treilea duel al sezonului, după ce Florin Dumitrescu a fost nevoit să aleagă care este concurentul pe care îl va salva. Asta pentru că Theo şi Ciprian au obţinut acelaşi punctaj la farfurie.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Theo Costache[Sursa foto: Instagram]

După ce s-a gândit extrem de bine și a analizat totul cu atenție, juratul a ales să îl ia pe Ciprian Antone înapoi în bucătărie. Astfel, Theo Costache este concurentul care a fost eliminat în ediția 32 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. În prezent, echipa albastră a rămas cu șase membri.

Theo Costache are 26 de ani şi este actor. Totodată, tânărul face şi producţie muzicală, având colaborări de succes cu Damian Drăghici și Adda.

Theo Costache a moştenit pasiunea pentru muzică de la străbunicul său, care a cântat în orchestra Barbu Lăutaru cu Maria Tănase.

Gabriela Porumbel

Florin Dumitrescu a pierdut-o pe Gabriela Porumbel în cel de-al şaptelea duel al sezonului 9. Concurenta din echipa albastră, Gabriela Porumbel, a părăsit competiţia, după ce salata sa de cous cous cu pepene a obținut doar cinci puncte.

Concurenţi echipă Florin Dumitrescu. Gabriela Porumbel[Sursa foto: Instagram]

Tânăra are o fetiță diagnosticată cu autism, iar pentru a face rost de banii necesari pentru recuperare, Gabriela Porumbel împreună cu iubitul ei au plecat în Anglia să muncească. „Nu sunt căsătorită cu acte, dar suntem împreună de mai bine de zece ani. Am o fetiță de cinci ani, o cheamă Antonia Maria.

Este un copil minunat, am fost foarte fericiți și a fost foarte așteptată. Era foarte cuminte, nu prea plângea, adică nici nu prea se simțea în casă că am avea un copil. Și pe la opt luni am observat că nu mă privește, nu e atentă, e totul în lumea ei și atât. Și a fost groaznic, ca și când totul meu se terminase. Fetița mea are autism”, dezvăluia concurenta, cu lacrimi în ochi, la audițiile Chefi la cuțite.