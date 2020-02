După ce s-a spus că Joseph Hadad a făcut infarct, prietenii bucătarului au fost îngrijoraţi. El a ajuns la spital pe 12 februarie, speculându-se că ar fi suferit un infarct din cauza simptomelor pe care le prezenta. Lui i se făcuse rău, îi scăzuse tensiunea și a ajuns de urgență la spital. În urma investigațiilor făcuse de medici, se pare că nu a fost vorba de nimic grav, fiind vorba cel mai probabil de o tulburare pe fond nervos.

Citeste si: Chef Foa, prezentatorul de la „Cine-i Chefu’?”, recorduri personale in bucatarie! In doar jumatate de ora, Cheful a dezosat 50 de kilograme de pui intreg

Citeste si: Patrizia Paglieri a pierdut 10 kilograme mancand paste! Chef-ul a dezvaluit secretul dietei:”Prietenul meu, Gianluca Mech imi face paste fara calorii, nu contin carbohidrati!”

Medicii i-au recomandat lui Joseph Hadad să se odihnească și să evite stresul. După ce a fost consultat de medicii de la Spitalul C.C Iliescu din Capitală și a început să se simtă mai bine, Joseph Hadad a făcut prima declarație legată de starea lui. Din fericire, lucruri nu sunt atât de grave pe cât credea toată lumea atunci când s-a aflat că celebrul chef a ajuns la spital. (vezi ce s-a ales de bărbatul bătut de Chef Florin Dumitrescu)

Cum arată Joseph Hadad. A purtat o barbă deasă

„Dragii mei, mulțumesc tuturor pentru mesajele de îngrijorare și mulțumesc celor din presă care s-au interesat de starea mea. Din fericire, diagnosticul publicat nu este real. Acum mă simt mai bine, totul este sub control. Dimineață am ajuns la spital pentru că nu m-am simțit bine și, ca un om precaut, am preferat să nu aștept fără să iau măsuri” a scris Joseph Hadad pe pagina sa de Facebook.

“Se pare că am avut o cădere de tensiune ca urmare a suprasolicitării. Vă doresc tuturor sănătate și, la cel mai mic semn dat de corp, mergeți la medic”, a mai spus Hadad. La câteva zile după ce a plecat din spital, Hadad a ieşit în oraş cu doi amici, care l-au invitat la un restaurant cu specific israelian. Bucătarul a purtat o barbă deasă, iar pe figură i se puteau observa cearcăne, semn că oboseala cronică nu a trecut încă.