Cum arăta Kim Kardashian înainte de operațiile estetice. Vedeta a făcut multe vizite la medicul estetician

Kim Kardashian și surorile sale au devenit cunoscute mai ales formelor voluptuoase. Puțini sunt cei care știu cum arăta soția lui Kanye West în adolesecență.

Cine este Kim Kardashian, regina reality show-ului

Kim Kardashian, pe numele ei complet Kimberly Noel Kardashian, este născută pe 21 octombrie 1980 la Los Angeles. Este una dintre cele trei fiice ale lui Robert Kandashian, fost avocat al lui O.J. Simpson.

În adolescență a urmat Marymount High School, o școală româno-catolică de fete din Los Angeles, iar după s-a înscris la universitatea Pierce din California, pe care a abandonat-o.Kim Kardashion s-a făcut cunoscută în perioada adolescenței atunci când a primit un post de asistentă personală a lui Paris Hilton. Într-un timp foarte scurt cele două au devenit bune prietene.

Kim Kardashian ajunge în centrul atenție cu un casetă porno în care apare ea și fost ei iubit Ray J. În octombrie 2007, vedeta, împreună cu familia ei, a semnat contractul reality-show-ului „ Keeping up with the Kardashians ”, unul dintre cele mai populare seriale din lume.

Kim Kardashian a avut succes și în afaceri, în diverse domenii, de la o aplicație pentru telefoane până la cosmetice. Conform Revistei „Forbes”, averea personală a vedetei este estimată la 1 miliard de dolari.

Cum arăta Kim Kardashian înainte de operațiile estetice

Kim Kardashian[Sursa foto: Instagram]

Kim Kardashian nu s-a ferit niciodată să recunoască operațiile estetice pe care le-a făcut. Vedeta a apelat la bisturiu ori de câte ori a considerat că trupul ei are nevoie de anumite modificări, mai ales că este mamă a patru copii.

Kim Kardashian a suferit cinci operații după cea de-a doua naștere, iar motivul nu a fost doar de natură estetică, ci și de natură medicală. După cel de-al copil, medicii i-au spus vedetei că din motive medicale ar fi indicat să nu mai rămână însărcinată. Regina reality show-ului și-a dorit mai mulți copii, așa că a apelat la o mamă surogat pentru cei doi copii Chicago și Psalm.

Speculațiile în privința operațiilor estetice ale vedetei americane au fost extrem de multe. Se spune că și-ar fi scos mai multe rânduri de coaste. Doctorul Vartan Mardirossian, care a analizat fotografiile vedetei, a ajuns la concluzia că soția lui Kanye West a intervenit la nivelul nasului, obrajilor și al buzelor. De asemenea, Kim Kardashian a apelat la operația estetică pentru intervențiile la fesieri și la nivelul sânilor.

,, Kim pare să aibă o intervenție la nivelul nasului. Mai are sigur acid hialuronic în obraji și buze. Toate astea i-au modificat vizibil formă fetei. Acum Kim are o față în formă de inima, care e considerată un standard în materie de frumusețe”, declara doctorul.

Kim Kardashian[Sursa foto: Instagram]