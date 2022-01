Cum arată Kseniya, soția lui Tudor Oros, bărbatul lângă care și-a petrecut Anamaria Prodan Revelionul

In articol:

Imaginile de Revelion cu Tudor Oros și Anamaria Prodan au făcut întreaga lume să creadă că impresara și-ar fi găsit pe altcineva și a uitat de Laurențiu Reghecampf. Însă, se pare că Tudor Oros este căsătorit cu o frumoasă cântăreață! Iată mai multe detalii despre Kseniya!

Citeste si: Cine este tânărul cu care Anamaria Prodan și-a petrecut Revelionul? Au fost de nedespărțit toată seara, iar imaginile fac furori pe internet: „Te văd fericită”

Cum arată Kseniya, soția lui Tudor Oros

Kseniya Gulevich este o artistă originară din Kiev, Ucraina și este soția antreprenorului român Tudor Oros. Aceasta are 25 de ani și este pasionată de pictură, muzică și scriitură. Tânăra este de o frumusețe răpitoare, dovadă fiind postările sale publicate pe conturile de socializare. Cea mai mare pasiune a ucraineanei este muzica, aceasta fiind modalitatea prin care ea se relaxează, meditează și trăiește. Recent, soția lui Tudor Oros a postat și un mesaj prin care a dorit să împărtășească cu toți următorii săi ceea ce simte: „Să scriu muzică este ca și o magie. Aș putea spune că este ca o meditație pentru mine. Dar mai bine. Pentru că vezi rezultatul imediat și te poți bucura de creația ta. Ca să poți compune ai nevoie să îți lași imaginația să ‘zboare’. Abia apoi vei simți acel sentiment special, libertatea de a crea orice îți dorești și cum dorești. Nu sunt prejudecăți aici.”, au fost cuvintele artistei!

Iată cum arată Kseniya, soția lui Tudor Oros!

Citeste si: În sfârșit! Loredana Groza a recunoscut! „Așa a fost să fie, nu s-a întâmplat nimic cu intenție..."- bzi.ro

Tudor Oros și-a petrecut Revelionul împreună cu Anamaria Prodan

Tudor Oros este un afacerist și antreprenor român în vârstă de 32 de ani. Acesta este stabilit în Dubai de câțiva ani buni și locuiește împreună cu soția sa Kseniya. Afaceristul nu și-a petrecut însă Revelionul alături de jumătatea lui, ci cu Anamaria Prodan și alți prieteni. După spusele sexy impresarei, se pare că cei doi sunt parteneri de business și prieteni, fără să intre în discuție vreo idilă.

Astfel, Anamaria și Tudor se pregătesc să lanseze un proiect de învățământ online numit „Learn and Earn”.

Citeste si: „Sunt opt ani, de fapt, de când ne tot luptăm” Anamaria Prodan, declarațiile momentului despre despărțirea de Laurențiu Reghecampf! Motivul pentru care a păstrat tăcerea

Iată ce a declarat Prodanca pentru click.ro pe marginea acestui subiect, care a creat o mare vâlvă în România: „ Tudor este partenerul meu de business. Dacă îi dau tag la Instagram si vedeți că are soție, de ce se fac comentarii oare?! Ca doar eu dau tag la Instagramul lui nu? Este un prieten foarte drag, foarte deștept, foarte serios, cu o educație aleasă. Suntem parteneri repet și grupul nostru de investitori în diferite proiecte este superb. În rest despre viața lui Tudor nu cred ca este treaba mea să vorbesc. Noi vom lansa în curând proiectul Learn and earn, un proiect de Învățământ on line și nu avem timp să dam explicații <mondene>. Sunați la Reghe, căci el este cu mondenitățile! Eu și copiii mei suntem cu munca și cu avocații care încearcă să recupereze averea din conturile ascunse ale soțului meu.”

Surse: click.ro, instagram.com, as.ro

Distribuie pe: