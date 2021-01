Cum arată Laura Cosoi în costum de baie, la cinci luni de la naștere! Vedata a postat imaginile pe rețelele de socializare

In articol:

Laura Cosoi și-a luat o pauză de la agitația urbană, de la temperaturile scăzute și de la pandemia de coronavirus și a plăcat într-o vacanță exotică alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean și de fiicele celor doi, Rita, în vârstă de 2 ani și cea mai recentă membră a familiei, Vera, care are doar cinci luni.

Toți patru au luat avionul și au zburat către o destinație cu mult soare și căldură, în Maldive. Alături de ei, în vacanța de lux, sunt și Adela Popescu cu cei doi fii și Radu Vâlcan.

Au trecut doar câteva luni de când a născut, iar Laura nu se ascunde deloc și nu se sfiește să pozeze în costum de baie și să împărtășească aceste imagini și cu fanii de pe rețelele de socializare. Iată cum arată actrița la doar cinci luni după ce a adus-o pe lume pe cea de-a doua fiică.

Laura Cosoi, imagini de pe plajă.[Sursa foto: Instagram]

Laura Cosoi, poze în costum de baie din vacanță

Frumoasa vedetă nici măcar nu pare că este mamă a doi copii superbi, ci are un corp parcă de adolescentă, tras prin inel și tonifiat, iar formele ei apetisante nu au suferit nici măcar o schimbare.

Pesemne că actrița a avut foarte mare grijă de siluetă atât pe timpul sarcini, cât și după. Vedeta ne-a obișnuit deja cu stilul ei de viață, care este unul foarte sănătos și presupune multă mișcare.

„Acum, la sarcina cu surioara cea mică a Ritei, multă lume m-a întrebat ce dietă am ținut de am luat numărul minim de kilograme, normal în această perioadă. În niciun caz nu mi-a fost gândul la altă dietă decât cea de sănătate. Am mai spus și cu altă ocazie: kilogramele luat în sarcina n-ar trebui să ne preocupe atât de tare, pentru că oricum se duc urgent, în perioada solicitantă următoare nașterii bebelușului. Iar dacă avem un comportament alimentar echilibrat – nici nu rupem frigiderul, dar nici nu-l zăvorâm – lucrurile nu au cum să meargă altfel decât bine. În această perioadă, dietă trebuie să fie îndreptată mai ales spre satisfacerea nevoilor nutritive ale mamei și copilului ”,a scris Laura Cosoi

pe blogul ei personal.

Laura Cosoi, gravidă cu a doua fiică. [Sursa foto: Blog personal]

Actrița este pregătită pentru venirea celui de-al treilea copil

Laura Cosoi, în vârstă de 38 de ani, și soțul ei sunt părinți model. Au împreună două fiice pe care le cresc cu grijă și cu iubire, iar dragostea pentru copii îi face să-și mai dorească un membru în familie. Aceasta a mărturisit într-un interviu acordat în urmă cu un an că dacă va fi să vină și al treilea bebeluș, ei îl vor primi cu brațele deschise.

„Sigur că da, dacă ne dă Dumnezeu. Indiferent de cum va fi, eu îmi doresc și al treilea copil. Adică nu eu, noi ne dorim și al treilea copil”,a spus Laura pentru un post de televiziune.