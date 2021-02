Cum arată mama lui AMI de la Te cunosc de undeva! Este superbă și poate fi ușor confundată ca fiind sora ei mai mare

In articol:

Mama lui AMI de la Te cunosc de undeva! Este superbă și poate fi ușor confundată cu sora ei mai mare.

Mama artistei i-a fost mereu alături și a susținut-o în tot ce a făcut.

Ami a moștenit talentul artistic de la mama și bunica sa, cele două femei au încurajat-o mereu să cânte și au învățat-o să interpreteze piesele muzicale.

Ami îi este foarte recunoscătoare mamei sale și povestește că cea care i-a dat viață i-a fost mereu alături și a încurajat-o să participe la concursuri muzicale și să își valorifice talentul.

“Mama este cea care m-a susținut și își dorea foarte mult să mă vadă că îmi realizez visul. A început să îmi scrie versurile, iar eu făceam linia melodică. După ce am început să am concerte, am continuat să cânt piesele scrise de mama mea”, a povestit AMI la un moment dat.

AMI s-a mutat la București pentru a urma o carieră muzicală, dar cu toate că acest pas important a fost destul de greu, mama sa i-a fost alături și împreună au depășit momentul.

”Spun mereu asta: mama este cel mai bun psihoterapeut al meu. Și este firesc oarecum, pentru că mă simte mereu, știe și cunoaște ce am în suflet, în minte, în gânduri. Și, mai presus de toate, iubindu-mă necondiționat, acceptă și înțelege situațiile vieții mele, indiferent care ar fi acestea”, a spus AMI.

Mama este cel mai important lucru pentru AMI.

Cântăreața vorbește foarte frumos despre mama sa de fiecare dată când are ocazia.

”Printre multe alte multe lucruri bune și frumoase, m-a învățat să cred în mine și în instinctele mele, să cred cu convingere că nimic nu este întâmplător în viețile noastre, să zâmbesc vieții și să dăruiesc și să primesc iubire. Tot de la ea știu să mă bucur de fiecare situație și să caut partea bună, beneficiul personal din toate situațiile și conjuncturile cu care mă întâmpină fiecare zi, pentru că, așa cum spune ea: toate sunt parte din evoluția ta”, a mai adăugat artista.

Ce meserie are mama lui AMI

Mama lui AMI, Sorina Moldovan, este jurnalist la bază, iar fiica ei este mândră de acesta și consideră că mama ei poate fi un exemplu pentru mulți oameni.

”Mama este la bază jurnalist, dar de 6 ani a ieșit oarecum din sfera asta, ocupându-se mai mult de sufletele copiilor institutionalizați, și nu numai. Este storyteller și educator în cadrul Fundatiei Hope and Homes for Children Romania și sunt tare mândră de ceea ce a ales să facă.”, a spus Ami.

AMI în finala Te cunosc de undeva 2020

În marea finală a sezonului 15 din ”Te cunosc de undeva” care va avea loc sâmbătă, 19 decembrie de la ora 20, AMI o va aduce în finala transforming show-ului pe Britney Spears.

AMI a avut parte de transformări spectaculoase de-a-lungul sezonului 15 al show-ului ”Te cunosc de undeva”. Cântăreața a câștigat numeroase ediții din sezonul 15 al transforming show-ului.