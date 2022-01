Cum arată Mel C din trupa Spice Girls. Melanie Chisholm împlinește 48 de ani

In articol:

Melania Chisholm, știută și sub numele de Mel C sau „Sporty Spice”, este o cunoscută cântăreață de pop, rock, rock electronic și pop rock.

Cum arată Mel C la 48 de ani

Ea a intrat în lumina reflectoarelor datorită trupei Spice Girls, una dintre cele mai apreciate trupe din lume. Formația a fost înființată în anul 1994 și a fost alcătuită din cinci fete: Melanie Chisholm, Victoria Beckam , Emma Bunton, Geri Halliwell și Melanie Brown. Iată cum arată în prezent artista Mel C! Aceasta împlinește vârsta de 48 de ani!

Mel C este una dintre cele mai cunoscute artiste din anii '90 și de la începutul anilor 2000. Aceasta s-a făcut remarcată în trupa Spice Girls, urmând ca după destrămarea formației din anul 2001 să activeze și ca actriță, compozitoare și femeie de afaceri. Atunci când nu filmează pentru „The voice kids UK”, Melanie petrece foarte mult timp făcând sport. Astfel se explică și corpul său lipsit de imperfecțiuni la cei 48 de ani.

Potrivit sursei viva.ro, fosta componentă a trupei Spice Girls a suferit o tulburare de alimentație în adolescență, fapt care o motivează să acorde un timp semnificativ alimentației și sportului. Iată ce spunea artista acum câțiva ani într-un interviu, conform aceleiași surse citate:. Totodată, Mel mizează pe conexiunea dintre minte și corp:Iată cum arată Mel C la 48 de ani!

Mel C [Sursa foto: instagram.com/melaniecmusic]

Melanie Chisholm și-a continuat cariera solo, după destrămarea trupei Spice Girls

Trupa Spice Girls a fost fondată în anul 1994, urmând să se destrame în anul 2001, asta după ce Geri Halliwell a părăsit trupa în anul 1998.

Spice Girls s-au mai reunit de-a lungul timpului, însă pe perioade scurte de timp, de dragul amintirilor și a nostalgiei. În tot acest timp, Melanie Crisholm nu a renunțat la viața sub lumina reflectoarelor, astfel că, artista a lansat mai multe albume solo printre care se numără și: „Version of me”, „Stages”, „The Sea”, „Nothern Star”, Melanie C” și „Beautiful Intentions”. Mel are una dintre cele mai de succes cariere muzicale dintre cele cinci fete. Aceasta s-a implicat și în lumea televiziunii, în prezent fiind jurat în cadrul emisiunii „The voice kids UK”. De asemenea, aceasta a avut tangențe și cu actoria, jucând în diverse filme. Pe lângă aceste lucruri, în anul 2009 Mel a devenit mamă de fată, aducând-o pe lume pe Scarlet Starr, al cărei tată este Thomas Starr.

De ce s-au despărțit trupa Spice Girls

Trupa Spice Girls este considerată a fi una dintre cele mai de succes trupe feminine din întreaga lume, iar piesa lor de debut, „Wannabe”, a fost declarată cel mai bun cântec al unei formații de fete. Datorită succesului lor impresionant, fetele au primit în anul 1996 câte o poreclă din partea revistei Top of the Pops Magazine: Baby, Sporty, Scary, Ginger și Posh. Apelativele au fost atât de plăcute de fete, încât au început și ele să le folosească.

Însă, totul avea să ia o întorsătură bruscă atunci când Geri Halliwell a părăsit trupa în anul 1998 din motive medicale amplificate de oboseală și nopți nedormite. Astfel, din acel moment nimic nu a mai fost la fel, iar în anul 2001 fetele anunțau indirect prin faptele lor că trupa Spice Girls nu mai există.

