Mirela Banias, una dintre cele mai populare concurente care au fost în Thailanda pentru a-și testa iubirea, a fost la închisoare. La Insulă, ea s-a îndrăgostit de o ispită și a recumoscut acest lucru, dar la final a încercat să se împace cu iubitul ei, Ionuț Gojman.

Dacă acum Mirela Banias de la Insulă este o adevărată divă, pe vremea când a intrat la închisoare bruneta arăta complet diferit. În 2010 ea a intrat după gratii și a petrecut patru ani într-un penitenciar de maximă securitate.

Cum a ajuns Mirela Banias la închisoare

„Am fost căsătorită, zece ani, am încălcat legea din cauza soţului, am ajuns închisă. Eram funcţionar bancar. Soţul avea nevoie de bani. L-am rezovlat cu o sumă anume. Am luat peste 100 000 de euro. El nu a mai fost de găsit. Mi-am dat seama că am greşit şi m-am predat. Am stat închisă patru ani şi două luni. Au fost cele mai grele momente. Până m-am obişnuit cu modul de viaţă de acolo.

Femeile sunt rele, sunt geloase. Am ajuns să fiu şi bătută, să îmi fure hainele, mâncarea, să îmi facă tot felul de chestii. La început, pe carantină, aveam o colegă de cameră periculoasă. Îmi zicea: eu te omor! Îmi făcea cuţit din capac de conservă. Nu dormeam noaptea. Îmi era frică. Am spălat haine la tot penitenciarul. Eram obişnuită din alt mediu. A trebuit să mă descurc. (…) Soţul a dispărut după ce am fost eliberată. A venit cu greu la divorţ, la notar. Mi-a zis sec: că este cu tipa nouă cu un an mai mult decât era cu mine. Avea şi copil”, a povestit Mirela Banias de la Insulă.