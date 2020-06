In articol:

Ocupată în toată copilăria ei cu antrenamentele, fără vacanțe, fără distracție, Monica Roșu sacrificând totul pentru a reuși să ajungă campioană olimpică la gimnastică, nu prea avea timp de făcut poze pe când era mică.

Citeste si: Diana Bulimar a fost surprinsă într-o ipostază incredibilă! Fanii Faimoasei de la Exatlon sunt șocați: „E reală poza?” FOTO

Citeste si: Monica Roșu le-a adus alimente bătrânilor în timpul pandemiei de coronavirus! Fosta Faimoasă de la Exatlon este voluntar pe timpul stării de urgență! FOTO

Citeste si: Ea e noua speranță a gimnasticii ritmice! Voteaz-o pe românca Eva Vencu la primul concurs intrenațional online!

Cu toate acestea, de curând, sexy gimnasta Monica Roșu, care acum își răsfață fanii, nu puțini la număr, cu fotografii care îi pun în valoare frumusețea naturală, a descoperit și o poză de pe vremea în care făcea primii pași în gimnastică. Înconjurată de amici de-ai săi, Monica Roșu s-a pozat în costum de bai pe când avea doar câțiva anișori și a descris poza la modul del mai haios cu putință. ”Micuța musculoasă”, a scris Monica Roșu, postând și câteva emoticoane care descriu exact sentimentele pe care le are când se uita la fotografia cu pricina.

Monica Roșu, show total în holul casei

Monica Roșu, fosta campioană mondială și olimpică la gimnastică, una dintre Faimoasele care au fost apreciate de toți cei care au urmărit cel de-al doilea sezon al Exatlon România, nu și-a golit sufrageria ca să se ”manifeste” în plină pandemie de coronavirus, demonstrând că face mișcare la modul cel mai serios. Mai exact, Monica Roșu s-a dat în spectacol pe holul casei, reușind ”roata țiganului” într-un spațiu în care, probabil, un amator ar fi ajuns direct la spital, cu oase rupte, dacă ar fi încercat o asemenea aventură.

Monica Roșu, o olimpică urmărită de ghinion

Atunci când era sportivă, Monica Roșu de la Exatlon a făcut sacrificii imense. După ce s-a întors de la Olimpiada de la Atena, din 2004, când a cucerit două medalii de aur, cu echipa și la sărituri, Monica a dezvăluit cât de greu a fost că să răzbească. „Muncim cam șase ore pe zi. Avem antrenament dimineață trei ore, seară, trei ore. La ce am renunțat? Am renunțat la copilărie, practic, nu am mai avut copilărie. Am renunțat la mai multe, dar a meritat această renunțare”, a explicat, atunci când a fost întrebată, Faimoasa Monica Roșu. Din păcate, frumoasa Monica Roșu a fost și nevoită să renunțe la cariera ei de gimnastă înainte de vreme, fiind victima unor accidentări grave.