Mormântul artistei Denisa Răducu a luat foc joi, 2 ianuarie. Totul ar fi pornit de la o candelă lăsată aprinsă, iar flăcările s-au extins rapid din cauza vântului și au cuprins fotografiile cu artista și jucăriile de pluș. Incendiul a fost observat de câțiva oameni aflați în cimitirtul din Ștefănești și a fost stins după câteva zeci de minute, relatează Cancan.

Flăcările au distrus toate obiectele pe care familia și fanii le-au adus la mormântul Denisei Răducu. Și crucea impunătoare de marmură a avut de suferit în urma incendiului.

Ce făcea sora regretatei Denisa Răducu în timp ce mormântul artistei ardea ca o torță

”Ne odihneam cu toții când am aflat, eram în jurul mesei, vorbeam. Adică, nu că am fi petrecut prea mult de Revelion, am stat acasă, în familie, cu fetițele, ne-am jucat, ne-am distrat, dar nu un chef în toată regula. Chiar vorbeam de Denisa când am aflat ce s-a întâmplat, am fost șocați, Adelina povestea de ea, ce năzbâtii mai făceau ele când erau mici. Oricum, ceea ce nu înțeleg este cum de noi, cei din familie, am aflat cam ultimii, nici părținții Denisei și ai Adelinei nu au aflat. Ei oricum merg foarte des la mormânt, iar când au ajuns acolo, deja dezastrul era produs. Fetele noastre s-au supărat, țineau foarte mult la Denisa, dar Adelina le-a liniștit, le-a spus că totul se va repara”, ne-a spus, în exclusivitate, Florian, cumnatul regretatei Denisa Răducu.

Cu toate acestea, el este optimist. ”Știu că nu a fost intenționat, îl vom reface și mai frumos decât era înainte. Ieri, după ce am aflat ce s-a întâmplat, am făcut planurile pentru cum va arăta când ne vonm apuca să îl renovăm. Am și vorbit acolo, dar în perioada asta nu lucrează nimeni, așa că așteptăm până după Sf. Ion și, oricum, nu mai se poate face nimic, că nu e vremea bună, și ninge, e și frig, nu se prea poate reconstrui acum”, ne-a mai spus Florian.

sursa foto: Cancan