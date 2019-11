Marcel Ciolacu, noul șef al Partidului Social Democrat, după debarcarea Vioricăi Dăncilă, este căsătorit cu Roxana și are un fiu pe nume Filip, în vârstă de 19 ani, student la medicină. Soția noului președinte interimar este de profesie inginer însă se ocupă de ani buni de afacerea familiei, o cofetărie din centrul Buzăului.

Roxana Ciolacu este director al societății Lucia Com 94 SRL, cu domeniu de activitate: fabricarea pâinii, a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie și are 7 angajați. Anul trecut, ea a primit un salariu de 33.450 lei (2.780 lei pe lună). În 2018, societatea a avut o cifră netă de afaceri de 851.086 lei și un profit de 133.833 lei. Firma a fost înregistrată la Registrul Comerțului în 1994 și are sediu în Piața Centrală din Buzău. Soția lui Marcel Ciolacu este mai degrabă o persoană discretă și nu a apărut prea des în prezența politicianului.

Citeste si: Viorica Dăncilă a demisionat de la șefia PSD. Gabriela Firea a ieșit plângând de la ședință

Citeste si: Gabriela Firea a dezvăluit de ce a făcut-o să plângă Marian Oprişan

Citeste si: Viorica Dăncilă a demisionat de la șefia PSD. Gabriela Firea a ieșit plângând de la ședință

Fiul lui Ciolacu se pregătește să devină medic

Filip Ciolacu a absolvit anul trecut Colegiul Național B.P. Jașdeu din Buzău (pe care l-a absolvit și mama lui) și în același an a intrat la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța.

Când a aflat că a intrat la Medicină, tatăl său i-a transmis un mesaj pe rețelele de socializare: ”Toată munca, nopțile nedormite și emoțiile ultimelor săptămâni și-au arătat azi roadele: Filip a intrat la Medicină.

Sunt tare mândru de tine, fiule! Sunt convins că o să ajungi un medic bun, pentru că medicina înseamnă în primul rând a iubi oamenii. Iar tu ai o inimă mare”, a fost mesajul lui Marcel Ciolacu pentru fiul său.