Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Nelu Tătaru!

In articol:

Soția lui Nelu Tătaru. Ministrul Sănătății este medic chirurg în Huși și este căsătorit de mulți ani cu o fostă colegă de liceu.

Soția lui Nelu Tătaru este absolventă a Facultății de Farmacie, fiind acum, conform presei din Iași, proprietara unei farmacii în Huși.

Recent, ministrul Sănătății a vorbit despre soția sa. ”Am fost colegi de liceu si n-am fost prieteni. Prieteni am fost trei ani mai tarziu, cand eram studenti. Atunci am fost patru ani prieteni si apoi am cerut-o in casatorie. Sunt niste ani de care-mi amintesc cu placere. Am cerut-o de sotie intr-un mod simplu, cu un inel, intreband-o daca vrea sa fie sotia mea, era un om pe care-l cunosteam de ani de zile. Ne-am casatorit la 12 ani de cand ne-am cunoscut. Mi-a fost alaturi tot timpul, imi este in continuare, ma intelege”, a dezvaluit Nelu Tătaru, la Digi24, conform dcnews.ro.

Nelu Tătaru și soția lui, Rodica Tătaru au împreună un băiețel.

Citeste si: Nelu Tătaru: ”Am început pandemia cu o lipsă de echipamente”

Citeste si: Se redeschid sau nu școlile în septembrie? Când va fi luată decizia. Nelu Tătaru: „Ne-am bucurat un pic cam devreme”

Citeste si: Avertismentul lui Nelu Tătaru după cifrele-record de noi infectări. "Vor urma și alte creșteri!"

Cum arată soția lui Nelu Tătaru! Ministrul Sănătății spune că soția lui gătește foarte bine

Ministrul spune că nu a fost genul de soț care să aducă flori, cum nici nu iau prea des cina în oraș, preferând căminul lor și preparatele soției sale despre care spune că gătește foarte bine.

Soția lui Nelu Tătaru. Actualul ministru al Sănătății, în vârstă de 48 de ani, este medic chirurg, a fost medic, director și manager la Spitalul Municipal din Huși. Membru PNL cu state vechi, Nelu Tătaru a fost consilier local în Huși și din 2012 senator în Parlamentul României. În urmă cu câțiva ani, actualul ministru al Sănătății a vrut să fie primar în Huși.

Citeste si: Nelu Tătaru, anunțul care îi va speria pe români: „S-a făcut o greșeală enormă. Poate provoca un dezastru”

Citeste si: Nelu Tătaru, anunțul care îi va speria pe români: „S-a făcut o greșeală enormă. Poate provoca un dezastru”

Cum arată soția lui Nelu Tătaru. Ministrul Sănătății, dezvăluiri emoționante despre familia lui

Nelu Tătaru a povestit în cadrul emisiunii televizate cu multa emoție și nostalgie despre copilăria sa. Actualul ministru al Sănătății a trăit o copilărie memorabilă, așa cum mulți tânjesc în aceste zile, înconjurat de natură și animale. „Mergeam cu oile, cu cireada de vite, la prășit, la săpat”, a mărturisit Nelu Tătaru.

Mistrul Sănătății nu a avut parte întotdeauna de amintiri plăcte. Nelu Tătaru a povestit, cu lacrimi în ochi, despre cel mai greu moment din viața sa. Acesta și-a pierdut tatăl când avea doar 18 ani.

”Aveam 18 ani, tatăl meu avea 43… un frate de 17 ani, mama mea avea 42” a dezvăluit ministrul, în cadrul interviului. El susține că dacă ar mai fi trăit, tatăl său ar fi fost foarte mândru pentru că i-a urmat sfatul și a făcut liceul sanitar. (Citeste continuarea declarațiilor in articolul Nelu Tătaru a izbucnit în lacrimi la TV! Dezvăluiri emoționante despre familia ministrului Sănătății