Cum arată soția lui Alex Chipciu, femeia care i-a schimbat viața căpitanului de la U Cluj! ”Mi-am dorit să fiu cu ea!” Andreea este superbă, deși este mamă a patru copii

Toată lumea îl cunoaște pe Alex Chipciu, însă puțini știu că alături de el, căpitanul de la Universitatea Cluj o are pe Andreea, femeia care arată senzațional, chiar dacă a adus pe lume patru copii.

Alex Chipciu s-a îndrăgostit de soția lui la prima vedere! "Mi-a plăcut foarte tare Andreea”

Alex Chipciu se poate declara un bărbat împlinit! Are o carieră în fotbal, de care poate fi mândru, iar în viața personală, se bucură de iubirea soției, Andreea, și a celor patru fetițe ale sale Medeea, Aria, Irene și Ștefania.

Alex și Andreea Chipciu sunt împreună de foarte mulți ani. S-au cunoscut prin 2012, absolut întâmplător, însă pentru fotbalist, momentul acela avea să îi schimbe viața. De altfel, el și recunoștea, într-un interviu, că s-a indrăgostit la prima vedere de femeia acea spectaculoasă și foarte sigură pe ea.

"Mi-a plăcut mult de Andreea din prima! Rar îmi plac imediat anumite lucruri sau persoane. Ea mi-a plăcut foarte tare ”, dezvăluia căpitanul de la U Cluj, care avea să povestească însă că i-a trebuit ceva timp pentru a putea forma un cuplu.

Alex Chipciu a spus adevărul despre relația cu Andreea. ”Începutul a fost unul destul de agitat, eram orgolioși și impulsivi”

Peste ani, cei doi soți aveau să dezvăluie cât a durat perioada de tatonare, una plină de...adrenalină!

„Ne-am văzut prima dată pe 1 ianuarie 2012, am început să vorbim după patru luni și ne-au trebuit încă vreo două luni ca să ne cunoaștem și să devenim un cuplu. Începutul relației a fost unul destul de agitat, eram foarte tineri, orgolioși și impulsivi. Dacă ne întrebai atunci, nu ne-am fi imaginat că, peste opt ani, vom fi familia fericită, cu patru fete, de astăzi”, au spus Alex și Andreea, în 2021 pentru revista VIVA.

Alex Chipciu:”Mi-am dat seama că alături de ea pot avea familia pe care mi-am dorit-o”

Pe de altă parte, Chipciu avea să recunoască faptul că, înainte de Andreea, nu avea niciun gând să se așeze la casa lui.

”Provin dintr-o familie unită, părinții mei mi-au oferit un model de respect și iubire, și o astfel de relație voiam să am și eu. Știam că de asta am nevoie pentru a mă putea concentra pe carieră. Când am cunoscut-o pe Andreea, mi-a plăcut și mi-am dorit să fiu cu ea, dar, în timp, mi-am dat seama că alături de ea pot avea familia pe care mi-am dorit-o. Cred că am avut intuiție când am ales-o”, a mai declarat căpitanul clujenilor, pentru sursa menționată.

Cum arată soția lui Alex Chipciu, femeia care i-a schimbat viața căpitanului de la U Cluj!

Andreea Chipciu a adus pe lume patru fetițe, dar, în ciuda sarcinilor, soția lui Chipciu arată foarte bine. Înaltă, suplă, distinsă, ea atrage atenția la orice apariție publică.

Mai mult decât atât, imaginile postate din vacanțe pe adresele de socializare, în costum de baie sau în rochie de seară, adună foarte multe like-uri, dovadă clară că doamna Chipciu este apreciată și de internauți.