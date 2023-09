Decăderea unuia dintre cei mai promițători jucători ai FCSB-ului! Unde a ajuns să joace în prezent?

In articol:

În luna august a anului 2006, fotbalistul Răzvan Ochiroșii marca un gol important pentru FCSB în partida cu Glorica, un 3-0 ca la carte pe Arena Națională, în cel de-al doilea tur preliminar al competiției europene UEFA Champions League.

La acea vreme, oficialii grupării „roș-albatre” îl comparau cu jucători de talie mondială și chiar era curtat de formații de renume, precum ACF Fiorentina sau Bayern Munchen, dar fotbalistul nu a reușit să-și atingă niciodată adevăratul său potențial.

Răzvan Ochiroșii activează în a cincea ligă a fotbalului din Spania

De mai bine de un deceniu, fotbalistul gălățean a luat drumul ligilor inferioare ale Spaniei, schimbându-le destul de des. Dacă în sezonul trecut evolua pentru SD Tarazona, un club din liga a patra din provincia Zaragoza, acum a schimbat din nou echipa și a mai coborât o divizie, legitimat în prezent la Club Deportivo Don Benito, în a cincea ligă.

Ochiroșii a bifat deja două apariții în echipamentul noului său club, evoluând în prima etapă când a jucat din poziția de titular și a fost integralist în partida cu Jerez CF. În a doua partidă, Răzvan Ochiroșii a fost din nou titular în partida cu Olivenza, scor

final 2-1 pentru formația românului, dar a fost eliminat în minutul 55, văzând cartonașul roșu.

„Fundașul stânga de 34 de ani a acumulat o vastă experiență în fotbalul spaniol, de când a venit aici, în 2012. În acești 11 ani, a evoluat atât în Segunda División, jucând peste 30 de partide pentru AD Alcorcón, cât și în Segunda División B.

Răzvan lovește mingea extraordinar și se remarcă prin disciplină tactică, joc aerian și vocație ofensivă”, a notat pe site-ul official clubul Don Benito.

Răzvan Ochiroșii [Sursa foto: Twitter Răzvan Ochiroșii]

Ochiroșii a avut un potențial uriaș, dar a cedat presiunii

Răzvan Ochiroșii se pregătea a fi unul dintre cei mai buni fotbaliști ai FCSB-ului din perioada respectivă, fiind folosit constant de Cosmin Olăroiu în mandatul său, dar a pierdut primul 11 când Gică Hagi a preluat cârma echipei. A fost împrumutat la Gloria Buzău, unde nu a reușit să performeze prea mult, suferind rapid o accidenare ce l-a ținut departe de gazon aproximativ jumătate de an.

După revenirea sa, deja la FCSB nu mai avea loc nici măcar din postura de rezervă, nu mai prinde minute pe teren. În anul 2010, oficialii FCSB au decis să-l cedeze la Oțelul Galați, în schimbul fotbalistului bulgar Zhivko Zhelev.

Deși Ochiroșii părea să revină în forță, în sezonul în care Oțelul Galați a cucerit titlul sub comanda lui Dorinel Munteanu, fotbalistul a prins foarte puține minute de joc. La scurt timp s-a perindat sub formă de împrumut la Săgeata Năvodari, Prahova Tomșani și Fuenlabrada, în a treia divizie spaniolă, sub conducerea românului Cosmin Contra.

Cariera sa a apus prea devreme, reușind doar selecții pentru naționala U21 a României, 12 la număr. Ochiroșii deține în palmaresul său un titlu și o Supercupă, cucerite cu FCSB în anul 2006.