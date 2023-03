Cum arată soția lui Liviu Teodorescu, Iulia, însărcinată în 5 luni? Artistul a postat o imagine de colecție cu mama fiicei lui

In articol:

Liviu Teodorescu se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, cântărețul a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, artistul este foarte activ și pe rețelele de socializare, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii săi din mediul online, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și

cele mai puțin plăcute.

Totodată, vestea că va deveni tătic a fost făcută publică chiar de către Liviu Teodorescu, care a postat un filmuleț emoționant pe pagina personală de Instagram cu momentul când a aflat că soția lui este însărcinată.

Citește și: Liviu Teodorescu și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului. Numele pe care l-au ales are o semnificație aparte: "Ne-am gândit, cred că ăsta o să rămână"

Citeste si: Vești bune pentru români! Salariul minim a crescut cu 17,6% faţă de anul precedent! Ce spun rapoartele- kanald.ro

Citeste si: Motivul din spatele crimei urmată de sinucidere din Alba Iulia. De ce și-ar fi omorât un tată copilul de numai un an- stirileprotv.ro

În continuare, acesta își ține fanii la curent, iar recent, Liviu a postat o imagine de colecție unde apare alături de soția lui, Iulia, însărcinată în aproape 6 luni, fiind vizibilă și burtica de gravidă.

Liviu Teodorescu și soția lui, Iulia [Sursa foto: Instagram]

Ce nume au ales Liviu Teodorescu și Iulia pentru fiica lor

Mândru nevoie mare că mai este puțin până când va deveni tătic de fetiță, Liviu Teodorescu a făcut o serie de declarații despre sarcina soției sale, dar și despre faptul că cei doi parteneri au ales deja numele fiicei lor, respectiv Ecaterina, care are o semnificație aparte.

Citește și: Liviu Teodorescu a postat primele imagini cu soția sa însărcinată. Cei doi vor deveni părinți peste câteva luni: „De acum numai așa te filmez”

„Îi vorbesc, îi cânt, ne-am gândit la un nume și cred că ăsta o să rămână: Ecaterina! Bunica Iuliei purta acest nume, dar noi ne-am gândit la asta d-hoc. Iulia a avut (n.r. stări de greață) în prima parte a sarcinii, acum lucrurile sunt ok. Se lasă liniștea dinaintea furtunii! (…) Am avut emoții la ecografie, e totul perfect. La ultima ecografie am fost acum câteva zile, este și mai mare cu 2 cm decât ar trebui să fie un copil de vârsta ei. Din ce am văzut la ecografie, mi se pare că seamănă cu mine. Iulia zice că seamănă cu ea', a mai spus Liviu Teodorescu.