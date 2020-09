Familia lui Nelu Tătaru

Nelu Tătaru este unul dintre cele mai urmărite personaje din lumea politică. În contextul pandemiei de coronavirus, oamenii își îndreaptă atenția către Ministerul Sănătății, și nu numai, pentru sfaturi și recomandări. Astfel, ministrul Sănătății este în continuă luptă cu noul virus și de cele mai multe ori, plecat în delegații și controale, nu petrece foarte mult timp alături de familia sa.

Nelu Tătaru este căsătorit cu Rodica, femeia pe care a cunoscut-o în liceu. Împreună au un băiețel în vârstă de 10 ani, pe nume Teodor Ioan. Ministrul Sănătății declara la Digi24 cum a început povestea lor de dragoste.

„Am fost colegi de liceu și n-am fost prieteni. Prieteni am fost trei ani mai târziu, când eram studenți. Atunci am fost patru ani prieteni și apoi am cerut-o în căsătorie. Sunt niște ani de care-mi amintesc cu plăcere. Am cerut-o de soție într-un mod simplu, cu un inel, întrebând-o dacă vrea să fie soția mea. Era un om pe care-l cunoșteam de ani de zile. Ne-am căsătorit la 12 ani de când ne-am cunoscut. Mi-a fost alături tot timpul, îmi este în continuare, mă înțelege”, spunea demnitarul la Digi24.

Nelu Tătaru, alături de familia sa

Cum arată familia lui Nelu Tătaru

Nelu și soția sa, Rodica Tătaru, formează o familie demnă de admirat. El, fost chirurg și secretar de stat, iar ea, o blondă care a îmbrățișat meseria de farmacist. Perioada critică prin care trece România din cauza noului coronavirus a venit cu provocări pentru cei doi. Distanța de la București la Huși a devenit tot mai mare, pe măsură ce ministrul era nevoit să facă opriri și în alte orașe ale țării. Totuși, Rodica și fiul său de 10 ani înțeleg cât este de importantă munca ministrului și îl susțin necondiționat.

Nelu Tătaru, fiul său, Teodor, și soția, Rodica

Mai mult, micuțul Teodor Ioan visează să îi calce pe urmă tatălui său și să activeze în lumea medicală când va deveni adult, notează Impact.ro. Deși are doar 10 ani, fiul lui Nelu Tătaru a reușit să înțeleagă situația dificilă prin care trece tatăl său din pricina meseriei. El obișnuia să îl întrebe adesea pe tatăl său „Care a mai fost viața ta, tată, astăzi?”, gest care îl emoționa mereu pe ministrul Sănătății.

Soția lui Nelu Tătaru, alături de fiul său, Teodor

