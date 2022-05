In articol:

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au avut o căsnicie care a durat 15 ani, care de curând s-a finalizat cu un divorț. Cei doi însă s-au iubit intens cât a durat, dovadă fiind tatuajele pe care ambii le au.

Cum arată tatuajul lui Reghe cu Anamaria Prodan

Iată cum arată tatuajul lui Reghe cu Anamaria Prodan!

Cum arată tatuajul lui Reghe cu Anamaria Prodan. Deja toată lumea știe de tatuajul imens pe care îl are Anamaria cu chipul fostului său soț. În urmă cu câțiva ani, impresara și-a tatuat pe umăr un tablou cu întreaga familie: copiii săi și alături, chipul lui Reghe.

Nu mulți știu însă că nu doar Anamaria și-a demonstrat iubirea la acea vreme printr-un tatuaj, ci și Reghe a ținut să facă acest gest pentru soția sa. În 2008, Laurențiu Reghecampf și-a tatuat pe antebrațul stâng numele soției sale, Anamaria.

Cum arată tatuajul lui Reghecampf cu Anamaria Prodan. Nimeni nu a observat că Reghe are tatuat numele fostei soții [Sursa foto: Instagram]

Reghe și-a făcut tatuajul în Germania, fiind la acea vreme jucător la echipa Kaiserslautern.

Când s-a întors în România, Reghe a vrut să-i facă o surpriză Aneimaria și să o lase pe ea să observe tatuajul:

„S-a întâmplat o chestie haioasă când şi-a deconspirat tatuajul. Ciocneam un pahar de vin în cinstea nunţii noastre, iar el nu ştia cum să-mi arate mai bine antebraţul mâinii stângi, ca să observ tatuajul. De-abia după ce mi-a zis, am văzut desenul. Am fost cea mai fericită femeie”, povestea Anamaria Prodan la acea vreme.

Pe lângă tatuajul de pe antebraţul stâng pe care are scris numele Anamariei, Reghe mai are un tatuaj care îi amintește de fosta sa soție pe antebraţul drept, cu mesajul: „I am right next to you” („Sunt chiar lângă tine”).

Ce va face Anamaria Prodan cu tatuajele care îi amintesc de Reghe

Anamaria Prodan are mai multe tatuaje cu Reghecampf, dintre care cel mai vizibil și cunoscut este cel cu chipul antrenorului pe care și l-a tatuat pe umăr. Iată ce a spus Anamaria Prodan că va face cu tatuajele care îi amintesc de Reghe!

Întrebată la podcastul lui Codin Maticiuc ce se va întâmpla cu tatuajele pe care le are cu Reghe, Anamaria a mărturisit că nu va șterge niciunul dintre ele și că initialele “L.R” pe care le are tatuate îi amintesc de fiul lor Bebeto.

„Laurențiu Reghecampf… L.R. O să le păstrez toată viața. Fiul meu e Laurențiu Reghecampf, acesta este norocul meu. Eu în toată casa i-am făcut surpriză soțului meu până să plece de acasă… am stat trei luni în România pentru că mă ruga să stau aici. Să nu vin în Dubai că e pandemie. Și să stau în România să termin casa. Peste tot este sculptat «L.R, Laurențiu Reghecampf». Peste tot, scările… e blazonul familiei. Vezi, m-a dus capul de i-am pus fiului meu același nume”, a spus Anamaria Prodan, în podcastul „La mijloc”.