Oana Radu a trecut prin momente foarte grele in urma mortii iubitului ei, care a fost incendiat de un individ cunoscut drept "nebunul cartierului". La trei luni de la acest eveniment cumplit, cantareata si-a facut curaj sa povesteasca despre clipele de cosmar prin care a trecut.

"Eu nu eram cu el. Mama lui era în apartament si a auzit o explozie. Mi se pare oribil si nu cred ca merita nimeni asa ceva. 25 de zile noi am sperat ca o sa fie ok. (...) Nu si-a revenit niciun moment si nu am mai vorbit nimic de dinainte sa se întâmple tragedia. În fiecare zi medicii ne asigurau ca este mai bine. Jumatate din zi eram sigura ca o sa fie bine si jumatate ma gândeam ca o sa moara. M-am pregatit pentru ambele situatii. Am avut alaturi câtiva oameni, nu foarte multi", a declarat Oana Radu, potrivit Click.ro.

Cum arata viata Oanei Radu, la trei luni dupa moartea cumplita a iubitului ei: "Nu am avut bani"

Viata artistei s-a schimbat dramatic. Ea a fost nevoita sa-si anuleze concertele si a intampinat probleme financiare.

a povestit Oana Radu.

Iubitul artistei avea 30 de ani atunci cand a murit. Tanarul a fost incendiat cu un cocktail Molotov si timp de 25 de zile, medicii de la Spitalul Floreasca au încercat sa-l salveze, dar in zadar. Agresorul, cunoscut drept "nebunul cartierului", a fost prins pe 14 august.

Cantareata Oana Radu a reusit sa slabeasca din nou.

Fosta concurenta de la un shoe de talente ajunsese din nou la 104 kilograme. Datorita unui program facut de antrenorul ei dar si cu o dieta gandita chiar de ea, Oana Radu a ajuns din nou la 70 de kg si spera sa mai slabeasca.