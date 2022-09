Cum au decurs ultimele clipe din viața Alexandrei Măceșanu: „Am dat și-n cap. A căzut blană”. Gheorghe Dincă i-a recunoscut totul în detaliu colegului de celulă

In articol:

În urmă cu șapte ani, Caracalul devenea centrul groazei tuturor românilor, după ce un bărbat a răpit o fată, a batjocorit-o, iar mai apoi a scăpat de trupul ei neînsuflețit.

Totul s-a aflat după ce victima, Alexandra Măceșanu, a găsit un moment prielnic pentru a suna la 112 și a le cere ajutorul oamenilor legii. Din păcate, fata s-a lovit de nepăsarea și incompetența celor care ar fi trebuit să o apere. Călăul ei, Gheorghe Dincă, a fost reținut mult prea târziu, când deja adolescenta parcă se evaporase de pe fața pământului. S-a aflat că ea nu era, de fapt, prima lui victimă, ci procedase în același mod și cu o altă tânără, Luiza Melencu.

Cel supranumit „monstrul din Caracal” a fost arestat de oamenii legii, iar timp de șapte ani s-a jucat cu nervii autorităților și a luat în derâdere suferința a doua familii îngenuncheate de durere. În cele din urmă, ieri, instanța a dat verdictul, iar Gheorghe Dincă va petrece următoarele trei decenii în spatele gratiilor. De-a lungul timpului, bărbatul și-a schimbat de mai multe ori declarațiile și ba mărturisea că le-a ucis, ba că nu.

Au ieșit la iveală acum noi stenograme, în care acesta îi recunoaște colegului de celulă cum a acționat cu Alexandra Măceșanu și cum au fost ultimele clipe din viața adolescentei!

Gheorghe Dincă

Gheorghe Dincă i s-a confesat colegului de celulă. Cum a acționat în cazul Alexandrei Măceșanu?!

Cu o sfidare greu de imaginat, Gheorghe Dincă nici nu mai știe dacă Alexandra Măceșanu a fost sau nu prima lui victimă.

El i-a povestit colegului de celulă cum a legat-o de un pat cu scotch, imobilizându-i mâinile și picioarele. Totuși, cumva, adolescenta a reușit să se dezlege și a sunat la poliție.

Coleg celulă: Dar pe Alexandra asta ai lăsat-o-n cameră?

Gheorghe Dincă: Stai, Alexandra e a doua?

Coleg celulă: A doua, da.

Gheorghe Dincă: Da, așa că încurc…Da, da. Așa. Păi da, am lăsat-o-n cameră. Și s-a desfăcut de la pat …(neinteligibil)… […] Băi, s-a desfăcut de la pat și la picioare nu s-a mai desfăcut cred că n-a mai stat să desfacă… […] Păi, e răcoare acolo jos. Oricum nu e frig… da’ e răcoare. Noaptea și acesta e răcoare. Și era îmbrăcată în pantaloni. Și pă urmă am legat-o din nou dă pat, că între picioare n-a fost desfăcută, am legat-o dă pat și atunci am legat-o și dă mâini. […] Poate mai vorbea, poate mai dădea detalii. Da’ ea a simțit, a auzit zgomot și câini mă …(neinteligibil)… Câinii cum intram imediat mă simțeau și pă jos și cu mașina. Și ea cred că atunci a întrerupt convorbirea. Că nu m-am uita la ceas să văd cât e, precis, este discuția absolut halucinantă dintre cei doi, conform stenogramelor publicate de Fanatik.ro .

Ei bine, din păcate, călăul ei și-a dat seama că ea încerca să scape, după ce a văzut-o dezlegată. A fost momentul în care Gheorghe Dincă și-a dat seama că ar putea fi tras la răspundere pentru fapta sa și a văzut roșu în fața ochilor.

Gheorghe Dincă: ȘI AM VĂZUT-O ATUNCI DEZLEGATĂ. ATUNCI MI-AM D__ SEAMA CĂ A ÎNCERCAT SĂ FUGĂ… […] dacă era dezlegată de la pat. Pentru că nu mai ajungea legătura dacă să dusasă deja la capătu’ patului acolo, știi?(...) Mă drăcuia încontinuu… era ambițioasă că știa că trebuie să apară ăia. M-am înrăit, CÂND M-AM PORNIT NU MAI M-AM OPRIT.

Alexandra Măceșanu

Ultimele momente din viața Alexandrei Măceșanu! Cum a ucis-o pe copila care l-a dat pe mâna poliției? „A m dat încontinuu, nu m-am mai oprit”

În continuare, acesta descrie modul brutal în care i-a curmat viata fetei, până când s-a asigurat că aceasta nu mai mișcă. După ce și-a vărsat toți nervii și a realizat că tânăra a murit, a încercat să scape de trupul ei neînsuflețit, pentru ca oamenii legii să nu-l găsească niciodată.

Gheorghe Dincă: Am pus presiune în viață pe lovituri…” Dincă a fost înregistrat povestind: ”Am dat (…) și-N CAP, ȘI-N…SIGUR CĂ AM D__ ÎN EA DA… „Maul” i l-am luat când am dat în bărbie …(neinteligibil)… […] ea s-a și lovit, de la căzătura-n bărbie s-a lovit cu capu’ dă.. dă ciment. […] A căzut a blană. […] Știi cum cade…?”

Gheorghe Dincă: Da, am continuat, am dat încontinuu, n-am mai.. nu m-am mai oprit.

Coleg celulă: N___ ’ cu dreapta?

Gheorghe Dincă: Și dreapta și stânga. Da’ dreapta..

Coleg celulă: Ai dat pe…pe piept?

Gheorghe Dincă: Da.

Coleg celulă: Și acolo zici că… Mda.

Gheorghe Dincă: Și pă piept și capu’ lovit dă… ciment.

Inițial, „monstrul din Caracal” a vrut să-i arunce trupul neînsuflețit al Alexandrei Măceșanu în râul Olt, însă, ulterior, și-a dat seama că ar putea să facă în așa fel încât să pară că aceasta s-a evaporat de pe suprafața pământului, așa că a ars-o până când a rămas doar cenușa. Mai mult, acesta a povestit că a procedat la fel și atunci când a trebuit să scape de „dovezile” cu Luiza Melencu!

Gheorghe Dincă: Eu normal pe prima am vrut să o arunc în Olt, o duc la Olt… pă pod, seara. Opresc la mijlocul podului, nu vine nicio mașină din colo din colo, se vede că dacă e bombat așa vezi…. oho, am luat-o și țup! Am văzut… butoiul (neinteligibil) dar nicio secundă n-am stat că trebuie ars atâta, că trebuie băgat foc atâta, că trebuie făcut… atâta, n-am avut calcule făcute, a mai spus acesta, potrivit sursei menționate mai sus.

Luiza Melencu