Cum au fost filmați Delia și Cătălin Bordea în culisele emisiunii?! Artista a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui: „E în standarde. Nu e nicio problemă. Dacă vrea, poate să vină, eu i-am zis!”

Delia Matache și Cătălin Bordea au o relație extrem de bună, iar drept dovadă stau discuțiile lor din culise, dar și felul în care blondina vorbește despre colegul lui de la masa juriului, atunci când acesta nu se află prin preajmă, având numai cuvinte de laudă la adresa acestuia.

În calitate de colegă, dar și de prietenă în același timp, Delia Matache a ținut să precizeze faptul că comediantul se află în standardele societății când vine vorba de aspectul fizic, motivându-și în același timp părerea despre acest subiect.

„Bordea este un bărbat care, conform normelor sociale, arată foarte bine. Nu e gras, nu e slab, merge, aleargă, face sală. Deci e în standarde. Nu e nicio problemă că nu are păr, mai sunt și alții care n-au păr și sunt ok. Deci, nu e nicio problemă că nu are păr. Este fit, e bine! Dacă vrea, poate să vină dezbrăcat, eu i-am zis!”,

a spus Delia.

Cătălin Bordea a divorțat de curând

Nu cu mult timp în urmă, zvonurile potrivit cărora, Cătălin și Livia Bordea se află în pragul divorțului au surprins pe toată lumea, în special pe fanii cuplului, care credeau că totul este ”lapte și miere” în căsnicia celor doi.

Se pare că, în realitate lucrurile stăteau diferit, căci ar fi apărut neînțelegeri între cei doi, motiv pentru care au decis să meargă pe drumuri separate.

Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi parteneri nu a vorbit despre acest subiect, asta până când nu au semnat actele de divorț.

Cel care a ieșit public și a confirmat separarea a fost chiar Cătălin Bordea, care a transmis și un mesaj pentru fanii lui, la momentul respectiv.

„Oamenii se mai și despart. Eu și Livia, din păcate, facem parte dintre acești oameni, începând de astăzi, după ce am semnat actele de divorț. Pot spune doar că niciun motiv clasic nu a dus la această separare și rog presa să îi respecte și ei suferința.

O poveste s-a încheiat, însă sunt altele frumoase care rezistă și care dau dovadă de putere. Să ne concentrăm pe ele. Mulțumesc!”, a transmis actorul, după ce a semnat actele de divorț.

Livia și Cătălin Bordea [Sursa foto: Instagram]