„Nu știu cum să gestionez situația asta” Cătălin Bordea, luat la rost de un fan, după un show de stand-up. Au fost cât pe ce să intre în conflict, după ce omul i-a cerut banii pe biletul achiziționat

Cătălin Bordea și colegii săi au ajuns să facă oamenii să râdă și peste hotare, motiv pentru care în urmă cu ceva timp și-au făcut prezența în Anglia.

Mai exact, au avut de susținut un show de stand-up în Manchester, acolo unde totul a decurs bine, dar doar până la finalul evenimentului, atunci când ceva neprevăzut i s-a întâmplat lui Cătălin Bordea.

Cătălin Bordea, luat la rost de un fan, după un show de stand-up [Sursa foto: Captura video]

Cătălin Bordea, victima unei farse de zile mari

Mai exact, juratul show-ului de umor, a fost victima unui fan, care i-a pus gând rău, cel puțin în teorie. Tânărul, prezent la eveniment, a decis ca la final să se facă remarcat și să nu-l uite prea curând Bordea, așa că, l-a supus unei farse de zile mari.

Concret, omul s-a prezentat în fața comediantului și, vizibil iritat de prestația acestuia, i-a cerut banii pe biletul achiziționat, dar și pe benzină, căci i-a spus că a venit de departe pentru a-i auzi glumele.

Glume despre care tot tânărul i-a spus că nu i-au plăcut absolut deloc și că ceea ce trebuia să fie o noapte care să-l facă să uite de griji s-a transformat, de fapt, într-o pierdere de timp și de bani.

„Fan: Salut, prieteni, bine v-am găsit. Sunt aici, în Manchester. Am venit aici la un show de stand-up comedy al lui Bordea. Am să încerc să-i fac o farsă, hai să vedem! (n.r. spune fanul în deschiderea clipului) … Salut, Bordea. Hai să vorbim ceva… Uite, am venit din Liverpool până aici, în Manchester. Mi-am luat și bilet VIP… am zis… Mi-a plăcut ce ai făcut la «iUmor», dar aici nu mi-a plăcut deloc. Vreau să îmi dai banii înapoi pe bilet și pe benzină.

Bordea: Și pe benzină? De Cortea ți-a plăcut. Nici de Calița?

Fan: Nu mi-o plăcut… La Calița am râs la o glumă!!

Bordea: Păi, fă o socoteală… adică…

Fan: Păi, na, atunci socoteala… cât ar veni…? Să îmi dai 20 de lire înapoi și banii pe benzină. Că am dat 30 de lire pe bilet, nu?

Bordea: Da, dar dacă e anunțat în Manchester, de ce ai venit din Liverpool? Nu-i greșeala mea… adică…

Fan: Am venit din Liverpool până aici, că tu nu ai fost în Liverpool. Dar e a mea? Ei mi-au spus mie: «Hai la stand-up, să scapi de griji, depresii, probleme, tralala», da? Și când vin frate, nu-i ce mă aștept…

Iar de la aceste replici a mai fost doar un pas până ca cei doi să treacă la jigniri, Bordea devenind iritat de spusele și cerințele fanului său.

Însă, pentru că situația se aprindea și tânărul amuzant a obținut ceea ce a vrut, adică să-l enerveze pe Cătălin Bordea, acesta a recunoscut totul.

Omul i-a spus în cele din urmă lui Cătălin Bordea că totul a fost doar o farsă și că, de fapt, i-a plăcut mult show-ul său, doar că a vrut să aibă parte de o întâlnire memorabilă.

Și i-a reușit totul cu prisosință, căci comediantul a recunoscut că s-a aprins, ba chiar a crezut că totul este foarte real.

Amuzat că a picat în plasa fanului, Cătălin Bordea a mai spus și că ideea a fost una ingenioasă și bine jucată, căci este pentru prima dată când i se face pe bune o astfel de farsă, iar el nu se prinde.

Bordea: Atunci vorbește cu organizatorii. Tocmai ești nesimțit? Pentru că așa ești, nu știu de ce…

Fan: Păi, de ce? Vorbește tu… Eu am venit pentru tine! Eu sunt nesimțit, de ce? De ce? Dacă eu n-am râs, nu m-am simțit bine.

Bordea: Dacă eu pun un anunț: «Vând păr». Tu dacă vii și îl cumperi și nu îți stă bine. Eu nu te-am obligat să vii, să-mi cumperi părul… (…).

Fan: Ok, și dacă ție nu-ți place acel păr…. (…). Deci, nu vrei să-mi dai banii, nu? Tu, da! (…). Păi, tocmai, banii pe timpul meu nu îi iau, pentru că a fost alegerea mea. Dar pe ce nu mi-o plăcut, vreau banii înapoi. (…).

Bordea: Eu să-ți dau banii? Doamne… nici nu știu cum să gestionez situația asta. Vorbește cu organizatorii, eu sunt adus aici de niște oameni. (…). Eu nu pot să mă duc la niște oameni și să le cer banii înapoi, de fiecare dată când mi se răsare mie, că nu mi-a plăcut. (…).

Fan: Eu sunt nesimțit? Cu ce? Că îți cer banii înapoi, că nu mi-a plăcut.

Bordea: Da, nu-i problema mea, vorbește cu organizatorii! Nu suntem la piață. Vorbește cu organizatorii, ei au toate glumele, să știi.

Fan: Spune-mi o glumă bună și plec acasă., na. Îți spun eu o glumă? Deci, nu ești bun, da? Ești foarte bun! Am încercat o farsă, un pic dacă te-ai enervat, mi-a ieșit”, a fost discuția celor doi.

Cătălin Bordea: A fost prima farsă pe bune, pentru că în televiziune sunt farse regizate. Bă, da’, m-am enervat, să-mi bag picioarele, că nu ți-a plăcut show-ul. Adică insistai să-ți dau banii înapoi, că nu știu unde e socoteala, că te salvez de depresie (…)”, a spus la final Cătălin Bordea, cu zâmbetul pe buze.