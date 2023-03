Cum au fost primele 6 luni fără Alexandru Arșinel! Vasile Muraru, mărturii pline de emoție: "Mă opresc oamenii pe stradă să îmi spună" | EXCLUSIV

In articol:

Luna aceasta se împlinesc șase luni de la momentul în care Alexandru Arșinel a plecat dintre noi. Marele actor a lăsat o mare de tristețe în urma lui, iar colegii de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase simt din plin acest lucru.

Actorii și personalul teatrului au ținut cont de obicei și l-au comemorat pe cel care le-a adus adesea zâmbetul pe buze cu plăcintele sale preferate și un gând bun. În cabina maestrului a fost aprinsă o lumânare. Vasile Muraru a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și le-a povestit toate aceste lucruri, dar și cum este atmosfera la șase luni de la dispariția unui dintre cei mai mari actori pe care i-a avut România.

Alexandru Arșinel, comemorat la teatru cu plăcintele sale preferate

În cursul zilei de luni, marele actor a fost comemorat de colegii de la Teatrul Constantin Tănase, acolo unde doamna Ioana i-a pregătit două dintre plăcintele sale preferate, unda dintre ele fiind chiar de post.

Vasile Muraru a discutat cu jurnaliștii Wowbiz.ro și le-a mărturisit în exclusivitate cum s-au desfășurat lucrurile.

"Pomana s-a făcut la biserică, la cimitir așa cum a fost și la 40 de zile. Noi, îi comemorăm de câte ori putem și pe dumnealui și pe doamna Stela și pe ceilalți colegi ai noștri. Luni l-am comemorat pe domnul Arșinel. A făcut doamna Ioana două plăcinte care îi plăceau mai mult dumnealui, una de post și un de frupt și le-a împărțit la oamenii de la teatru.

Au venit la cei care au fost, prin birouri. Când am ajuns eu, deja erau în toi aceste pregătiri. Noi altceva nu putem să facem, nu avem cum să aducem preotul la teatru. Acestea se fac la biserică, de către familie. Noi nu îi uităm!", ne-a mărturisit Vasile Muraru, în exclusivitate.

Alexandru Arșinel și Vasile Muraru [Sursa foto: Facebook]

Vasile Muraru, totul despre primele luni fără Alexandru Arșinel

Vasile Muraru i-a fost coleg, dar și bun prieten lui Alexandru Arșinel, iar primele luni fără maestru nu fost deloc ușoare. Cel mai mult lipsa este simțită de către public, iar oamenii îl opresc pe stradă pe Vasile Muraru pentru a-i spune acest lucru.

"Lipsa este simțită de spectatori și nu numai ai teatrului de revistă. Spectatorul divertismentului românesc îi simte lipsa pentru că era una din figurile emblematice ale divertismentului românesc, alături de doamna Stela și de ceilalți înaintași care au adus atâta bucurie oamenilor.

Sunt oameni care mă opresc pe stradă, prin magazine, pe la piață și îmi spun că își aduc aminte. Lumea nu-l uită pentru că a însemnat ceva pentru divertismentul românesc și pentru cultură.

Eu mereu i-am spus că a avut aur în gât. Nu mai vorbit de talentul actoricesc! Sigur că este greu și fără dumnealui și fără doamna Stela și Nae și atâția colegii pe care i-am avut. S-a dat o pagină plină de glorie din istorie atunci când s-a stins", ne-a mai spus Vasile Muraru, în exclusivitate.

Vasile Muraru [Sursa foto: Facebook]

Cum s-au cunoscut Vasile Muraru și Alexandru Arșinel

Vasile Muraru și Alexandru Arșinel au fost mult timp colegi de scenă, la Teatrul Constantin Tănase. Despre prietenia dintre cei doi se cunosc multe, însă puțini sunt cei care știu unde și cum s-au întâlnit pentru prima oară.

"L-am văzut la televizor, am crescut cu el si cu doamna Stela Popescu, i-am urmărit Revelioanele până am ajuns la Teatrul Constantin Tănase în 1981 și atunci l-am cunoscut în adevăratul sens al cuvântului și, treptat, treptat, ne-am cunoscut mai bine, am fost mai apropiați", mărturisea Vasile Muraru, la scut timp după moartea lui Alexandru Arșinel.

