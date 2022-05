Cum explică Simona Halep înfrângerea de la Roland Garros. Românca nu s-a așteptat să pățească asta în timpul jocului: „Nu mi se întâmplă des”

In articol:

Simona Halep se clasează cu succes în elita celor mai bune tenismene ale lumii. Românca a câștigat împotriva unor nume mari ale tenisului, astfel că înfrângerea de la Roland Garros a luat prin surprindere pe absolut toată lumea.

Sportiva noastră, în vârstă de 30 de ani, care acum ocupă locul 19 în clasamentul mondial, a pierdut joi, în turul al doilea de la turneul de grand slam în fața jucătoarei de origine chineză Qinwen Zheng care are 19 ani și se află pe locul 74 în top. Partida dintre cele două s-a încheiat cu scorul 2-6, 6-2, 6-1 pentru jucătoarea din China.

Simona Halep a pierdut în fața lui Qinwen Zheng, după ce a făcut un atac de panică

Româna a fost în control total în primul set al meciului cu adversara sa și a reușit să obțină o victorie cu 6-2. Totul s-a schimbat, însă, în actul secund, atunci când Simona Halep a făcut o serie de greșeli care i-au adus lui Qinwen Zheng victoria cu 6-2.

Tenismena noastră a părut că nu mai are aer și că se sufocă. Simona Halep a pierdut și al treilea set cu 6-1, iar astfel a fost eliminată de la turneul pe care în 2018 l-a câștigat fără probleme.

Sportiva le-a spus jurnaliștilor că a făcut un atac de panică pe care, însă, nu a știut cum să-l gestioneze, căci nu i se întâmplă foarte des așa ceva. Simona Halep a pus acest episod pe seama presiunii care a fost în timpul meciului.

„A fost un meci dificil. Am jucat bine la început și am avut o pauză în actul secund, dar imediat după asta s-a întâmplat ceva și am pierdut. Ea (n.r. Qinwen Zheng) a jucat bine și a făcut un meci foarte bun pe final. A fost doar un atac de panică, asta s-a întâmplat. Nu am știut cum să fac față acestui lucru, pentru că nu mi se întâmplă foarte des. Nu înțeleg cum a apărut, pentru că eram destul de încărcată la începutul meciului și am jucat bine. Dar s-a întâmplat și am pierdut. Nu am mai putut să mă concentrez și chiar după meci a fost mai rău, dar acum sunt bine. Mă voi face bine și voi învăța din acest episod”, a explicat Simona Halep la conferința de presă de după meci.