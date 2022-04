Simona Halep, anunț neașteptat despre retragerea din tenis. Accidentarea din 2021 i-a pus în pericol cariera

In articol:

Simona Halep a suferit o accidentare în vara anului 2021, mărturisind că a fost chiar la un pas să-și anunțe retragerea din tenis. A fost necesar ca multe luni după accident să se recupereze, fosta campioană mondială fiind foarte dezamăgită de situație la acea vreme.

Simona Halep a avut parte de evenimente frumoase în anul 2021, dar și de evenimente care au pus-o în situația în care să se gândească serios dacă va rămâne sau dacă se va retrage din tenis. În anul 2021 și-a unit destinul în fața lui Dumezeu cu Toni Iuruc, unul dintre cele mai frumoase evenimente din viața sa.

Simona Halep, la un pas de a se retrage din tenis

Simona Halep a declarat că activitatea sa în tenis și cariera strălucită au fost puse la grea încercare în anul 2021 în urma accidentării grave de care a avut parte. Din această cauză, vreme de 4 luni a fost necesar să se ocupe exclusiv de recuperare.

În cadrul unui interviu, conform tennismajors.com, Simona Halep a declarat că gândul retragerii din tenis era destul de puternic și credea că va face acest lucru la 30 de ani, însă și-a schimbat decizia radical în momentul în care a vizitat Academia Patrick Mouratoglou.

„Am crezut la 30 de ani că termin şi am fost aproape de asta în acest an. De fapt şi anul trecut, după accidentare. La începutul anului 2022 eram un pic mai bine, dar încă nu eram prea încrezătoare, aşa că m-am gândit că ar putea fi ultima perioadă în care pot juca tenis. Însă apoi am descoperit această academie, am descoperit ceva, motivaţia a revenit. Văzându-i pe copii aici făcând tot ce este posibil ca să fie în top, mi-am revenit. Aveam nevoie de asta, să văd asta la alţi oameni, la copii”, a declarat Simona Halep.

Simona Halep a fost foarte afectată după accidentare, nefiind pregătită la acel moment să pună stop carierei. Fosta campioană mondială mărturisește că își dorește foarte mult și copii, însă momentat prioritatea ei este, din nou, tenisul.

„Nu credeam că voi reveni la acelaşi nivel după accidentare, pentru că lipsiseam patru luni. Am avut mari probleme anul trecut. În plus, m-am gândit că 30 de ani este o vârstă bună pentru retragere. Mi-ar plăcea mult să am copii, dar ei mai pot aştepta puţin, pentru că am această plăcere la care nu vreau să renunţ”, a adăugat jucătoarea de tenis.