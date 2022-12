Cum i-a interzis, de fapt, Alex Dobrescu Cristinei Cioran să nu mai apară alături de fiica lor la TV?! Vedeta a explicat tot: „Își schimbă atitudinea de la o zi la alta”

In articol:

Nu cu mult timp în urmă, Cristina Cioran a declarat că fostul partener de viață, Alex Dobrescu, nu-i mai permite să meargă cu fiica lor la emisiuni TV. Fanii și-au dorit să afle mai multe detalii despre acest aspect, așa că vedeta de televiziune a făcut o serie de noi declarații, explicând cu exactitate cum s-a petrecut totul.

Mai precis, blondina susține că în urmă cu ceva timp, aceasta i-a cerut permisiunea fostului partener să meargă alături de fiica lor într-o emisiune de televiziune, iar acesta nu și-a dat acordul, motiv pentru care de atunci, vedeta nu mai abordează acest subiect cu tatăl fetiței lor.

”S-a întâmplat o dată, la o emisiune de la un alt post de televiziune, să îmi doresc să fiu cu cea mică și într-adevăr, tatăl ei să nu își dea acordul. Ulterior, nici măcar nu am mai încercat. Am refuzat invitația de a merge cu fetița, tocmai pentru a nu îi cere acordul și nu a primi un răspuns negativ.(...) Nu știu ce o să fie, pentru că fostul meu partener își schimbă atitudinea de la o zi la alta. Așadar, nu știu. E în funcție de cum se trezește, cred, sau cum se culcă. Nu știu! Nu știu ce are de gând. E comic pentru mulți. Și dacă nu eram implicată în povestea asta, mă amuzam teribil, recunosc.”, a declarat Cristina Cioran, pentru un post TV.

Cristina Cioran, Alex Dobrescu și fiica lor, Ema [Sursa foto: Instagram]

Se gândește sau nu Cristina Cioran la o împăcare cu Alex Dobrescu

Ei bine, întrebată dacă se gândește sau nu la o împăcare cu designer-ul Alex Dobrescu, Cristina Cioran a făcut o serie de declarații și despre acest subiect, în stilul caracteristic, cu simțul umorului cunoscut de către toți fanii, spunând că niciodată nu spune niciodată.

Cu toate acestea, cât despre situația dintre ea și tatăl fiicei ei, vedeta de televiziune susține că nu mai există cale de împăcare, căci totul s-a stricat între ei și, după părerea sa, nimic nu mai poate fi reparat.

”Să știi că niciodată în viața asta nu am spus niciodată. Pe mine mă interesează prezentul și viitorul apropiat. Habar nu am! S-au împăcat Jenifer Lopez cu Ben Affleck. Glumim, desigur. Nu, nu e cazul, nu avem ce să refacem. S-a stricat atât de tare încât nu există nimic de refăcut, nimic.”, a mai spus Cristina Cioran.