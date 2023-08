Cum i-a schimbat Dana Roba viața Iasminei Halas: "Mă sfătuiește să fug cât mă țin picioarele". Vedeta a dezvăluit ce i-a spus make-up artistul după ce a ieșit din spital | EXCLUSIV

In articol:

Dana Roba și Iasmina Halas se cunosc de mult timp, iar sexy blondina ar fi trebuit să meargă la o programare la machiaj la Dana, cu puțin timp înainte de tragedia ce a șocat toată România.

Iasmina Halas i-a fost alături Danei Roba în cele mei grele momente din viața ei și a reușit chiar să o ajute așa cum a putut. Pe cele două le leagă o prietenie mai veche și chiar o serie de sfaturi pe care blondina le-a primit de la celebrul make-up artist.

Dana Roba i-ar fi dat un sfat prețios Iasminei Halas, știind de situațiile pe care blondina le traversa în fost relație. Mai mult decât atât, tragedia din viața Danei i-a dat mult de gândit Iasminei Halas, așa cum a dezvăluit chiar ea la WOWnews.

Iasmina Halas, impresionată de povestea Danei Roba

Dana Roba a trecut prin clipe cumplite în urmă cu aproape trei luni, atunci când soțul ei a mutilat-o cu ciocanul. Make-up artistul vedetelor spune că dormea, chiar în momentul în care bărbatul s-a năpustit asupra ei și a lovit-o în repetate rânduri în cap.

Iasmina Halas, bună prietenă cu Dana Roba a dezvăluit că ceea ce i s-a întâmplat vedetei la începutul acestei veri a șocat-o.

Aceasta a povestit la WOWnews că nici măcar nu a putut să se uite la pozele cu Dana Roba, fotografii ce au ajuns și în mediul online.

"Pentru mine a fost un șoc ceea ce i s-a întâmplat pentru că urma să am o programare la ea, în următoarele zile, chiar îninte de acest macabru că nu știu cum să-i spun altfel. Nici nu am putut să mă uit la poze. Eu cu Dana ne știm de câțiva ani și mergeam frecvent la ea și crede-mă că am suferit din suflet pentru ea și pentru tot ce i s-a întâmplat pentru că nu m-am așteptat niciodată", a povestit Iasmina Halas, la WOWnews.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]

Ce sfat i-a dat Iasmina Halas Danei Roba

Iasmina Halas a încercat să îi fie alături Danei așa cum a putut. Vedeta mărturisește că make-up artistul i-a oferit o serie de sfaturi prețioase, unul dintre ele fiind acela de a fugi cât de repede poate de violență.

"Am încercat să-i fiu alături așa cum am putut, vorbim, îmi dă sfaturi și mă sfătuiește să fug cât mă țin picioarele de violență, dar pentru mine faptul că Dana, în momentul de față trăiește, este o minune.

Vorbeam cu ea pe video într-o noapte, mă sfătuia să mă apropii mai mult de Dumnezeu, doar că eu sunt foarte apropiată de Dumnezeu, la mine nu există seară fără să mă rog, să-i mulțumesc pentru tot ce mi-a oferit", a mai precizat Iasmina Halas.

Iasmina Halas [Sursa foto: Instagram]

"Am rămas șocată"

Vedeta a mărturisit recent că și ea a fost victima violenței în fosta relație și spune că încă a rămas șocată de calvarul pe care l-a trăit Dana Roba.

"Repet, eu am rămas șocată și încă sunt șocată pentru că am pozele în telefon și când mai caut ceva ajung la pozele acelea și îmi amintesc de mine. Nu am arătat așa, dar am arătat într-un mare fel. Acum râd, dar nu am râs pentru că e greu", a mai adăugat Iasmina Halas.

Sexy blondina a povestit în emisiunea Corneliei Ionescu faptul că în ultima relația s-a confruntat cu momente de violență. Fostul său partener ar fi lovit-o de față cu prietenii, la o petrecere.

"M-a chinuit din toate punctele de vedere și fizic și psihic.(...) Până anul trecut când am fost la tine în emisiune, îți spun că violențele au fost minore. Abia anul acesta am avut parte de o violență din parte lui majoră, care îți spun sincer că m-a speriat foarte tare.

Am încercat să îi caut scuze, să îl înțeleg. Și eu sunt o femeie care provoacă și când îl văd nervos, în loc să plec stau acolo și continui să-mi spun punctele de vedere cu toate că cu siguranță nu vrea să le audă.

Nu are nicio scuză pentru că nu ar trebui să lovești o femeie nici măcar cu o floare (...)După acea violență ne-am împăcat. El nu credea că m-a lovit atât de tare, nu mă văzuse. El nu a crezut că m-a lovit atât de tare, ulterior a primit filmări de la prietenii noștri.

Au intervenit părinții mei, nimeni nu mai voia să ia legătura cu mine. Ai mei se certau cu el și ne-am întâlnit întâmplător, el mergea la alergat, eu mă machiasem și ne-am întâlnit întâmplător și cred că începea să plouă afară așa că i-am zis să-l duc eu. Încă în momentul de față cred că nu mi-ar face rău pentru că el așa agresiv cum este, mă iubește în felul lui", a mărturisit Iasmina Halas.

