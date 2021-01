Cum își filmează Tzancă Uraganul amantele cu telefonul? Dezvăluiri fără perdea despre celebrul manelist! Vloggerița Tina: ”Insista să fiu iubita lui”

Tzancă Uraganul are telefonul plin cu filmări în care face dragoste cu amantele lui, susțin vloggerițele Reea și Tina.

Tzancă Uraganul obișnuiește să-și înregistreze partidele de amor cu diverse femei. Vloggerițele Reea și Tina, aflate în conflict deschis cu manelistul, au dezvăluit că acesta are telefonul plin de astfel de filmări și au lăsat să se înțeleagă că este șantajat cu aceste imagini. De altfel, cu un an în urmă, un astfel de filmuleț, în care Tzancă face dragoste cu o brunetă, a fost ”scăpat” în mediul online de persoane necunoscute.

Reea: ”A înregistrat mult prea multe femei”

”Eu l-am atenționat că nu se face așa ceva, că dacă lumea ar ști cum ești tu de fapt, nu te-ar mai iubi și nu te-am mai ajuta. Dar noi am văzut în el un om pierdut, un om care are nevoie de ajutor, un om care trebuie ghidat, pentru că el este prea ușor influențabil și face numai belele și numai prostii. De aia îi este frică și de aia este amenințat de femeia aia. A înregistrat mult prea multe femei când a făcut prostii cu ele, are mult prea multe chestii nasoale în telefonul ăla și știe foarte bine. Și i-am spus: te ajutăm, i-am dat numărul avocatului nostru... Du-te și fă plângere, protejează-te, omule, ai nevoie de ajutor, te ajutăm...”, a povestit Reea într-un vlog pe contul de Youtube.

O filmare indecentă cu Tzancă și o brunetă a fost făcută publică acum un an

Reea și Tina au explicat și apariția imaginilor cu ele două făcând videochat și spun că acestea au fost făcute publice de Mădălina, noua iubită a manelistului, din gelozie. Ele susțin că nu au făcut niciodată un secret că în urmă cu câțiva ani au făcut videochat și că sunt mai multe persoane apropiate lor care dețin imaginile.

”Toată lumea știa de chestia cu videochatul”

”Ea face chestia asta din gelozie și din teama că-l va pierde. Pentru că ea, pe omul ăsta nu-l iubește, iubirea nu înseamnă a amenința cu pușcăria persoana iubită. Iubirea înseamnă a proteja omul ăla și a-l lăsa liber. El știa de la început de discuția cu chatul și așa mai departe, noi oricum am vorbit de chestia asta de o sută de mii de ori pe vloguri. Știa, râdea, ba chiar el ne-a atenționat că există anumite clipuri și anumite chestii în telefonul ei, pentru că ea i le-a arătat. Adică tu știai de treaba asta de când ne-am cunoscut, toată lumea știa”, a mai spus Reea.

Reea și Tina au fost apropiate de Tzancă

Cele două surori au dezvăluit și faptul că Tzancă Uraganul și-ar fi dorit o relație cu Tina , însă aceasta l-a refuzat sistematic. De altfel, spun fetele, scandalul dintre ele și cântăreț a fost amplificat de faptul că bruneta i-a spus că are un iubit.

Tina: ”I-am spus că nu pot să mă bag în căsnicia lui”

”El, când ne-a cunoscut, se dădea la Tina, la sora mea. Ne-a spus despre mama copilului că are o relație de prietenie, tocmai pentru că au un copil împreună. El, din prima, a zis că Tina vrea să fie iubita lui, iar Tina tot timpul l-a refuzat. Tina nu a avut nici un contact cu acest om, el mereu a încercat s-o ia de mână, să se dea la ea. Avem mesaje, dovezi. A stat trei luni și i-a reproșat că a stat atât fără să facă nimic cu ea”, a spus Reea.

Tina i-ar fi plăăcut și lui Tzancă

”După ce a văzut că nu merge cu mine și că eu nu pot să fiu cum este această Mădălina, să mă bag în căsnicia lui, el a dat-o pe prietenie”,a completat Tina.

”Dar nici așa nu i-a convenit, că sunt conversații în care i-a spus Tinei că dacă o vede cu un bărbat, o omoară. Tina a luat-o în glumă...”,a mai spus Reea.

”Scandalul a început după ce i-am scris să nu mă mai caute pentru că sunt cu iubitul meu. Și a început să înjure, a trimis multe mesaje vocale, sunt foarte multe dovezi”,a încheiat Tina.