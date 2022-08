Cum își păstrează Lia Bugnar tinerețea. Actrița arată senzațional la 53 de ani

In articol:

Lia Bugnar se menține într-o formă de invidiat chiar și la 53 de ani. Actrița tocmai a ieșit dintr-o relație de 8 ani cu regizorul Anghel Damian. Deși între cei doi există o diferență de vârstă de 22 de ani, pe parcursul relației, vârsta a fost doar un număr, deoarece Lia Bugnar arată mai ceva ca o tânără de 30 de

Lia Bugnar arată senzațional la 53 de ani

ani!

Lia Bugnar se poate lăuda cu un corp de invidiat la cei 53 de ani. Actrița reușește să se mențină într-o formă de invidiat și poate concura lejer cu orice tânără! Deși există o diferență de vârstă de 22 de ani între ei, Lia Bugnar și regizorul Anghel Damian au avut o relație de opt ani, căreia i-au pus stop de curând.

”Ne-am cunoscut la o filmare, unde jucam doi străini care se îndrăgostesc la metrou. Ne-am îndrăgostit la repetiții la teatru, într-un spectacol unde jucam doi străini care sunt într-o competiție draconică și aproape că se urăsc. Primul pas l-am făcut eu, nebunia tinereții, cum ar veni, după care puteți vedea…T răim împreună, lucrăm împreună, e o relație are cu monioasă. Asta-i tot ce contează", a mărturisit Anghel Damian, pentru viva.ro.

De asemenea, actorul mărturisea că privește diferența de vârstă dintre el și Lia Bugnar ca pe un aspect pozitiv.

”Prejudecăți au fost și vor exista în continuare. La început, erau mai dese, mai gălăgioase, mai mulți oameni convinși că nu vom rezista mult, că e nefiresc. Dar trecând această probă a timpului, zgomotul s-a disipat și nu mai ajunge la noi. Suntem feriți, cred eu, pentru că suntem înconjurați de oameni pe care îi iubim și care ne iubesc și nu văd în noi o diferență de 22 de ani. Dar ca să dăm Cezarului ce e al Cezarului, într-adevăr, sunt mai matur decât ea, în ciuda vârstei.”, mai spunea atunci Anghel Damian, potrivit aceleiași surse.

Lia Bugnar a fost model în tinerețe

Lia Bugnar a mărturisit că nu s-a considerat niciodată o femeie frumoasă, deși actrița a cochetat cu modelling-ul în tinerețe.

„Pentru că nu aveam niciun rost. M-am angajat secretară imediat după ce am terminat liceul, fiindcă am dat examen la limba chineză şi n-am intrat. La actorie ştiam că sunt doar trei locuri şi nu am avut naivitatea să dau examen, sistemul de pile era singurul lucru trainic în ţara noastră pe vremea lui Ceauşescu. Nici nu mi-am pus problema. Aşa că m-am angajat secretară tot printr-un sistem de pile… Aveam diplomă de stenodactilografie. Eram secretară la IPROLAM, un institut de proiectări laminate, n-am aflat niciodată ce se întâmpla acolo, mie mi se părea că nimeni nu face nimic. Mai era acolo o doamnă, secretară de-o viaţă, care urma să-mi predea ştafeta… Am stat un an şi am făcut nişte cafele. Oricum fac o cafea proastă. Şi am dus nişte pahare cu apă…

La un moment dat, la începutul lui 1989, cineva i-a zis maică-mii că era un concurs de manechine la UCECOM, un alt complex de litere… Şi mama mi-a zis să mă duc. M-am prezentat la concurs. Erau sute de fete la coadă. Mi-aduc aminte că pe mine nu m-au mai pus să mă dezbrac, au zis că nu mai e nevoie şi m-au luat direct. Ceea ce a fost fenomenal, pentru că eram de o pudoare exacerbată. Pe urmă a venit Revoluţia şi locul ăla s-a desfiinţat, dar mă mai chemau din când în când la nişte evenimente. Şi într-o zi s-a întâmplat că m-a sunat o doamnă şi mi-a zis că regizorul Mihai Berechet are nevoie de o fată într-un spectacol. Era în 1990. M-am dus şi aşa am intrat în spectacolul „Adio, femei!“ cu Angela Similea şi Ştefan Iordache. Atunci mi-a venit ideea să dau la teatru şi m-am dus la Ştefan Iordache să-l întreb cu cine să mă pregătesc. Am dat şi am intrat din prima”, a povestit, Lia Bugnar, pentru Weekend Adevărul.