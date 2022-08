Lia Bugnar, fosta iubită a Lui Anghel Damian, noul iubit al lui Theo Rose, încă are pozele cu el pe contul ei de Instagram! Iată ce imagini a ales să păstreze

In articol:

Noul cuplu al showbiz-ului românesc este format din Theo Rose și Anghel Damian, veste care a luat pe toată lumea prin surprindere și care a fost ținută până acum departe de ochii curioșilor.

Lia Bugnar nu a șters pozele cu Anghel Damian de pe profilul ei

Conform artistei, despărțirea dintre ea și Alex Leonte s-ar fi produs de ceva vreme, iar totul voia să iasă la iveală în momentul în care ar fi simțit că este pregătită pentru a face schimbările din viața sa publice.

Lia Bugnar nu pare să fi băgat de seamă că cel cu care s-a iubit timp de 9 ani are pe altcineva acum și anume o mare artistă, Theo Rose. Pozele pe care le are cu Anghel Damian încă există pe contul ei de Instagram și pot fi văzute de toată lumea. Aceasta a ales să le păstreze și să arate că nu se implică în viața personală a fostului ei iubit, ba chiar dă dovadă de maturitate și păstrează amintirile publice, de dragul celor 9 ani de iubire.

Astfel, într-una dintre fotografii sunt ei doi, stând de vorbă, în alta sunt surprinși Damian și Ilona Brezoianu, în altele regizorul și alți prieteni sau colegi de breaslă, iar chiar prima postare a Liei

este un filmuleț cu fostul iubit povestind despre o piesă de teatru.

Lia Bugnar, prima reacție după ce a aflat de relația dintre Anghel Damian și Theo Rose

Lia Bugnar, actrița cu 20 de ani mai mare decât actualul iubit a lui Theo Rose, declară că nu are habar de nimic ce are legătură cu viața amoroasă a lui Anghel Damian. Marea actriță caracterizează noua poveste de iubire a showbiz-ului drept o chestiune de cancan, ea nefiind o ”devoratoare” a acestor evenimente, astfel că și părerile ei în acest sens lipsesc cu desăvârșire.

“Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând, înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine. Chiar nu citesc genul acesta de presă”, a spus Lia Bugnar, conform Fanatik.

Mai mult decât atât, dorind să sublinieze de ce este atât de zgârcită în declarații, fosta concurentă a show-ului din Asia a mărturisit că viața sa personală a fost mereu ținută departe de ochii curioșilor. Fapt de la care nu vrea să se abată nici acum, prin a discuta despre fostul partener.

„Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavoastră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a mai spus fosta iubită a lui Anghel Damian.

