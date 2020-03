Fie ca este vorba despre o sarcina dorita sau de una neplanificata, sunt semne de pe urma carora iti poti da seama daca urmeaza sa devii mamica. Inainte de a merge la farmacie pentru a cumpara un test de sarcina sau de a-ti face o programare la medicul ginecolog pentru confirmare, corpul tau iti poate transmite anumite semnale de pe urma carora sa stii ca in pantecul tau se dezvolta o noua viata.

Primele semne ale unei sarcini. Cum iti dai seama ca esti insarcinata inainte de a face testul

"Prima suspiciune de aparitie a sarcinii este data de intarziere menstruala la o femeie de varsta reproductiva, cu menstruatii regulate si viata sexuala activa. Problemele de diagnostic apar in cazul femeilor cu neregularitati menstruale (ex. ovare polichistice) sau la cele aflate in perioada de premenopauza in care pot aparea disfunctii ovulatorii si menstruale. Dupa aproximativ 10 zile de intarziere menstruala orice femeie care face parte din prima categorie de mai sus, dar si celelalte amintite trebuie sa se gandeasca la existenta unei sarcini, iar primul pas este testul de sarcina din urina. Acesta este un test imunologic calitativ care indica prezenta sarcinii, adica este pozitiv, la aparitia celor doua linii colorate. Daca testul de sarcina din urina este pozitiv sau daca acesta este negativ si intarzierea menstruala persista femeia trebuie sa se prezinte la medic. Sarcina va fi confirmata cel mai precoce printr-o analiza din sange a hormonului specific sarcinii, beta HCG, care are sensibilitate de 100%. Dupa 4 saptamani de evolutie a sarcinii, aceasta va fi confirmata prin ecografia transvaginala, iar o saptamana mai tarziu si prin ecografia abdominala. Perioada de intarziere menstruala (amenoree) poate fi intrerupta de sangerari intermitente, uneori ciclice in sarcina patologica, dar si in sarcina normala in cazul unei intarzieri in fixarea sacului gestational sau in coalescenta membranelor. Aceste sangerari pot fi "inselatoare" si sa distraga atentia de la sarcina, aceasta fiind diagnosticata mai tarziu", a declarat Anca Teodora Constantin, medic primar obstetrica-ginecologie, pentru qbebe.ro.

Pe langa absenta sangerarii lunare, mai sunt si alte semne care iti indica o sarcina.

"Dupa prima luna de sarcina apar progresiv manifestarile functionale: digestive (greturi, varsaturi matinale, hipersalivatia), urinare (polakiuria - urinari frecvente), neuro-psihice (emotivitate, irascibilitate crescuta, fatigabilitate, perturbarea ritmului somn-veghe). Dintre simptomele enumerate, disconfortul cel mai mare il produc greturile si mai ales varsaturile alimentare care ating un maxim la 8-10 saptamani, facand uneori imposibila alimentarea si conducand la dezechilibre hidro-electrolitice severe care, daca nu sunt corectate, pot pune in pericol sarcina si chiar viata mamei", a mai spus Anca Teodora Constantin pentru sursa citata.

Iti poti da seama ca esti insarcinata daca ai greturi matinale si ameteli sau daca ai brusc pofta de un aliment pe care de obicei nu il tolerai. Alte simptome ale unei sarcini pot fi si oboseala, lipsa de energie, aparitia balonarii si a gazelor intestinale.

Specialistii sustin ca primele semne ale unei sarcini pot aparea foarte devreme, chiar dupa prima saptamana de la conceptie. E drept, cele mai multe femei care au ramas gravide au declarat ca unele simptome au aparut dupa cateva saptamani, dar trebuie sa stii ca nu este exclus ca organismul tau sa iti transmita indicii chiar si dupa numai 7 zile de la momentul in care ovulul a fost fecundat.

In primele patru saptamani de la instalarea sarcinii poti acuza crampe usoare sau poti observa pete pe lenjeria intima (spotting).