Sanatatea danturii nu este deloc de neglijat, in special in aceasta perioada in care apelam mai putin la cabinetele stomatologice. Sa ai grija de dintii tai este acum mai important ca niciodata.

Cum iti pastrezi dintii albi si sanatosi in timpul carantinei. 5 sfaturi utile de la medicii stomatologi

De la folosirea atei dentare si pana la metoda corecta de a-ti curata gingiile, medicul stomatolog Andi Miro a realizat pentru vogue.com un ghid complet pentru ingrijirea danturii in aceasta perioada.

Nu sari peste pasii de baza

„Nu neglija importanta unui program de flossing si periaj corect”, spune Miro. Medicul aminteste importanta de a avea o rutina adecvata de igiena orala chiar si cand stai acasa. Specialistul recomanda sa te speli pe dinti de cel putin doua ori pe zi, sa te clatesti cu apa de gura si sa folosesti ata dentara cel putin o data pe zi. In ceea ce priveste apa de gura, dentistul recomanda evitarea produselor pe baza de alcool. Au tendinta de a reduce fluxul de saliva, ceea ce are ca efect inmultirea bacteriilor si aparitia respiratiei urat mirositoare. Trateaza-ti cu blandete gingiile atunci cand iti periezi dintii si alege o periuta electrica cu peri moi. „Cand periezi, gandeste-te la miscarea pe care o faci ca la un masaj delicat al gingiilor si nu ca la un scrub viguros”, spune specialista.

Bea mai multa apa

Pentru o piele hidratata si dinti sanatosi Miro recomanda sa bei mai multa apa. „Cresterea consumului de apa este benefica atat pentru piele, cat si pentru sanatatea orala. Echilibreaza nivelul pH-ului din gura si ajuta la indepartarea resturilor de alimente dintre dinti”, spune medicul.

Acest lucru este cu atat mai important daca ai obiceiul de a lua gustari de-a lungul zilei. „Atunci cand permitem resturilor de mancare si bauturi dulci sa stea o perioada mai lunga de timp pe dinti, bacteriile distrug smaltul, permitand cariilor sa se formeze mult mai repede”, avertizeaza medicul dentist.

