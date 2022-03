Cum l-a cunoscut Larisa Drăgulescu pe soțul ei. S-a întâmplat în timp ce era escortă în străinătate: ”Mi-a fost client”

In articol:

Larisa Drăgulescu a vorbit despre un episod marcant din viața ei, de pe vremea când era escortă în Germania. Aceasta a muncit din greu, să aibă o viață mai bună și să nu le lipsească nimic copiilor lor. Larisa povestește, în emisiunea lui Mihai Ghiță, că nu avea bani pentru tratamentul fetiței ei, nu aveau nici măcar o casă a lor și tocmai din aceste motive a ales să lucreze

ca escortă. Fosta soție a celebrului gimnast a dezvăluit că a câștigat sume uriașe din această meserie și că nu regretă nimic din ce a făcut.

” Am fost escortă. Nu am fost forțată de nimeni și nimic, am făcut exact cum am considerat eu că era bine. Mergeam în cluburi cu fel și fel de persoane potent financiare, îi însoțeam în diferite locuri, însă ca să faci bani, trebuie să faci mai mult de asta. Nu doar stăteam la masă și atât. Pur si simplu eram partenera lor pentru o seara, două, trei, chiar și pentru o lună am fost la cineva. În Germania m-am simțit puțin mai protejată pentru că acolo este cu acte în regulă. Dar tu ca fată nu știi niciodată ce client îți vine, ce fel de om este.

Niciodată nu am pățit nimic, nu am avut incidente de niciun fel. Nu știu cât câștigă o escortă într-o lună, știu cât am câștigat eu. Eu am câștigat sume mari, 50.000 de euro, chiar și mai mult. În momentul de față mă consider o femeie realizată, am o casă și nu doar una, șapte așa cum am stat șapte ani în chirie. Fetița mea este recuperată medical, copiii mei au tot ce își doresc și eu îmi doresc ca ei să nu treacă prin ce am trecut eu, pentru asta mă lupt. Nu regret nimic, cred că așa a fost să fie”, a spus Larisa Drăgulescu, în emisiunea ”În Oglindă”.

Larisa Drăgulescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Unde l-a cunoscut Larisa Drăgulescu pe actualul soț

Larisa Drăgulescu l-a cunoscut pe actualul ei soț într-un club din Germania. Aceasta nu a ezitat să vorbească despre partenerul ei de viață, care o acceptă cu tot trecutul ei. ” Actualul meu soț mi-a fost client, nu m-am îndrăgostit de el de la început. Poate că nici acum nu mă simt îndrăgostită de el, îl iubesc pentru că este un om extraordinar, îl simt cel mai bun prieten, este omul pe care mă bazez sută la sută în orice moment și care știu că mă acceptă în totalitate cu tot trecutul meu, cu tot ce am făcut și cu copiii. Este foarte greu să găsești un bărbat, care să te accepte cu copii”, a mai spus Larisa Drăgulescu.