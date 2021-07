Cum o rasfață George Burcea pe Viviana Sposub. Cei doi par mai îndrăgostiți ca niciodată

Viviana Sposub [Sursa foto: Instagram] 14:25, iul 2, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

George Burcea și Viviana Sposub formează unul dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cupluri din lumea mondenă. Deși la începutul relației, povestea lor de dragoste nu a fost văzută bine, aceștia au demonstrat că iubirea care îi leagă este sinceră.

Cum o rasfață George Burcea pe Viviana Sposub

Viviana Sposub și George Burcea s-au cunoscut pe vremea când erau ambii concurenți la emisiunea emisiunii „Ferma”, de la Pro Tv. Atracția dintre cei doi a fost vizibilă atât pentru telespectatori, cât și pentru concurenții din fermă.

„Nu a fost nimic sexual de la început. Asta mi-a plăcut cel mai mult în ceea ce privește legătura cu Viviana, pentru că nu a fost nimic sexual de la început (…). Între noi s-au petrecut lucrurile atât de natural timp de o lună de zile, încât am lăsat cumva amândoi sentimentele să iasă și să vedem părțile bune în celălalt. Și să acumulăm energie, dragoste, sentimente și tot ce vreți voi. Mi-a fost destul de greu fără ea și cred că și ei i-a fost foarte greu”, a declarat George Burcea în vremea aceea.

Imediat după emisiune, cei doi au început o relație, deși actorul era căsătorit cu Andreea Bălan, iar după câteva luni par mai îndăgostiți ca niciodată. Cei doi sunt din ce în ce mai apropiați și au planuri mari de viitor. Aceasta primește toată atenția lui și este răsfățată ca la început.

George Burcea este un bărbat atent, iar pe lângă bucatele preparate special pentru iubita lui, Viviana Sposub, acesta îi face declarații frumoase și o încântă cu cereri la dans. În urmă cu ceva timp a declarat că este foarte fericită și că participarea la „Ferma” i-a schimbat viața cu totul.

„ George e foarte atent cu mine, mai ales când îmi aduce flori. De fiecare dată când îmi ia trandafiri, curăță spinii de pe el. Pe toți. George este mereu cu mine, oriunde mă duc. Ferma nu a fost un proiect, ci o realitate pe care noi am trăit-o acolo. L-am cunoscut pe George acolo deși suntem amândoi din Botoșani. Ferma mi-a schimbat viața. I-am spus mamei că nu mă interesează niciun băiat. Voiam să îmi iau un apartament, dar am câștigat ceva mai prețios: un suflet pereche. Dacă nu îl cunoșteam acolo, nu îl băgam în seamă. Aveam altă impresie despre el. Dar am văzut cum trăiește zi de zi, cât de simplu este. Eu l-am sărutat în a noua zi de filmare, a fost foarte repede. O zi durează cât o săptămână la Ferma. Trebuia să filmăm mult, o zi era foarte lungă”, a spus Viviana Sposub.

George Burcea și Viviana Sposub[Sursa foto: Instagram]

George Burcea și Viviana Sposub sunt mai îndăgostiți ca niciodată

Povestea de dragoste dintre Viviana Sposub și George Burcea a fost una neașteptată pentru toată lumea, iar dacă la început nu a fost văzută bine, cu timpul cei doi au demonstrat că flacăra dintre ei este încă aprinsă.

În cadrul unui interviu, Viviana Sposub a oferit detalii despre relația ei cu fostul soț al Andreei Bălan. Aceasta, vizbil fericită, a declarat că George Burcea este bărbatul ideal și că își doreste mulți copii.

„Am ales bărbatul care trebuie măcar o dată în viață’, când am spus asta mă refeream la Natanticu, în emisiunea Pe bune. A fost o experiență foarte frumoasă. A fost filmată de mult, înainte de pandemie și eram într-o altă perioadă a vieții mele, treceam printr-o despărțire.

În contextul actual, pot spune că am ales bărbatul ideal a doua oară în viață (n.red. cu referire la George Burcea). Dumnezeu știe dacă va fi si pentru ultima dată. Dragoste dimineața, la amiază și seara, și mai fac și sport, așa mă mențin frumoasă. Viata bună. Vreau cinci copii. Nu sunt însărcinată, de fapt, nu m-am controlat!”, a declarat Viviana Sposub