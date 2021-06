Viviana Sposub, anunț șocant pe Internet! S-a pozat cu testul de sarcina în mână, în brațele lui George Burcea: "Emoțiile de azi-dimineață"

In articol:

Viviana Sposub și George Burcea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au dus relația la următorul nivel, însă vrea să ne dea prezentatoarea de televiziune vestea cea mare?! Internauții s-au tot întrebat dacă este însărcinată, după ce s-a filmat cu un test de sarcină în mână, înainte de a intra în direct.

Viviana Sposub, însărcinată pentru prima dată?

Vedeta de televiziune a suprins pe toată lumea, după ce s-a filmat, înainte de a intra în direct, cu un test de sarcină în mână, iar la descriere a scris: "Emoțiile de azi-dimineață". Alături de ea, pe platourile de filmare, se afla și George Burcea, care se pare că nu se mai dezlipește de iubita lui frumoasă în această perioadă.

Din imaginile postate, pare că testul de sarcină ar fi unul de la care primește rezultatul destul de rapid, maxim 5 minunte.

George Burcea și Viviana Sposub s-au infectat cu COVID-19

Însă, cei doi îndrăgostiți nu au dat niciun detaliu până la momentul actual dacă urmează sau nu să devină părinți. Cu siguranță dacă se va întâmpla acest lucru, vor anunța cu prima ocazie.

În urmă cu doar câteva luni, îndrăgostiții au contractat virusul COVID-19, însă au reușit să se vindece destul de rapid.

Viviana Sposub și George Burcea[Sursa foto: Instagram]

”Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic”, a declarat George Burcea, iar Viviana l-a completat: ”Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-am făcut și eu testul, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună. Important este că suntem bine, deocamdată nu avem simptome, stăm izolați, ne-am anunțat familiile”.