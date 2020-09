Prezentatoarea Puterea Dragostei sezonul 3, Cristina Mihaela [Sursa foto: Instagram]

Regula concursului Puterea Dragostei este aceea că fetele și băieții nu se pot vedea câtă vreme nu sunt filmați. Așa că, în principiu, fetele nu se pot întâlni cu băieții în afara show-ului, cu excepția situațiilor când cineva din producție participă la întâlnire. Au fost numeroase astfel de situații, dezbătute până acum în emisiune. Singurii concurenți eliminați pentru că s-au văzut în afara competiției au fost Ștefania și Adelin, chiar la începutul primului sezon Puterea dragostei. S-a întâmplat după ce producătorii au văzut poze cu cei doi împreună în România, în vacanța pe care au avut-o de Crăciun (VEZI amănunte despre descalificarea lor AICI)

Adelin si Ștefania, primii concurenți descalificați de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Descalificări pe bandă rulantă la Puterea Dragostei sezonul 2! Concurenții au lipsit de la filmări

Neprezentarea la emisiune fără învoire este un motiv de descalificare. De-a lungul competiției au fost mai mulți concurenți descalificați din acest motiv. De exemplu, Ricardo și Deea nu s-au mai întors în Turcia după vacanța de Revelion.

Cei doi au fost descalificați, iar Ricardo a precizat: ”Am părăsit casa Puterea Dragostei deoarece mi-am găsit dragostea. N-am stat acolo pentru bani sau pentru faimă cum stau alți concurenți, eu pur și simplu mi-am găsit dragostea și am vrut să plec acasa. N-am vrut să-mi stric relațiea mea. Pentru ce? Deși toată lumea a fost împotriva noastră și zicea că Ricardo e un fals, ai grijă, eu am văzut acel om sincer în el și avem 100% încredere. De când am plecat suntem împreună non stop”, și-a explicat Ricardo decizia.

Ricardo si Deea nu s-au mai întors la Puterea Dragostei si au fost descalificati[Sursa foto: Instagram]

None, Andy și Fizz sunt alți trei concurenți care au fost eliminați din emisiune și nu mai au dreptul să se întoarcă niciodată. "None, Andy și Fizz sunt descalificați oficial! Ei nu mai au voie să se întoarcă în această emisiune. Să fie scoși de pe site", a fost anunțul făcut de Andreea Mantea, prezentatoarea Puterea Dragostei la acel moment, după ce concurenții nu au revenit în emisiune după o învoire de câteva zile.

Alex Turcu a fost de asemenea descalificat pentru că a refuzat să participe la emisiune. ”El a refuzat să participe la filmări susținând că își dorește să plece în România. Noi îi respectăm dorința, prin urmare, în acest moment, Turcu Alex George, este descalificat”, a spus prezentatoarea Puterea dragostei despre descalificarea lui Turcu.

Violența este un alt motiv de descalificare. Până acum însă momentele agresive din casă au fost însă doar sancționate, concurenții fiind avertizați de producător. Chiar și la începutul sezonului 3 Puterea Dragostei, prezentatoarea Cristina Mihaela Dorobanțu i-a avertizat pe concurenți că riscă să fie descalificați, după ce aceștia au avut câteva ieșiri violente. (Vezi AICI reacția Cristinei Mihaela, prezentatoarea Puterea Dragostei sezonul 3)

Motiv de descalificare la Puterea Dragostei: Un concurent a devenit tătic

Dacă un concurent a mințit atunci când s-a înscris la emisiune și este căsătorit sau are acasă o relație stabilă, el poate fi descalificat. Rusu, concurent în sezonul 2 Puterea Dragostei, a fost descalificat când s-a aflat că avea iubită acasă pe care o și lăsase gravidă.

Rusu de la Puterea Dragostei este taticul unui baietel[Sursa foto: Instagram]

Este vorba chiar despre Roxana Prințesa Ardealului, artista care câteva luni mai târziu, dădea naștere unui băiețel. ”Am aflat că Rusu o să fie tatic. Felicitări Rusu, te descalificăm, rușine să îți fie că nu ai fost capabil să ne spui și nouă. Să nu fii capabil să spui adevărul, este jenant. Nu este treaba mea, felicitări Rusu, ești descalificat și felicitări pentru că o sa fii tătic'', a spus Andreea Mantea.