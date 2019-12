În urmă cu ceva timp, Nicolae Guță a reușit să slăbească 25 de kilograme ajungând să arate complet diferit. Ulterior, el s-a îngrășat din nou.

Pe vremea când avea cu 25 de kilograme mai puțin, Nicolae Guță îi oferea toate creditele soției lui Cristina.

, a declarat Nicolae Guță în urmă cu ceva timp.

Cum a slăbit Nicolae Guță 25 de kilograme

Deși s-a speculat că Nicolae Guță ar fi suferit o intervenție chirugicală la stomac, manelistul a negat vehement. El a pus kilogramele în minus pe seama schimbărilor în alimentație.

„Am început să beau multe fresh-uri. Am spus să compensez, dacă nu mănânc mâncare, să bag multe fructe, sucuri. Daca nu era Cristina… Ea arată impecabil. Parcă e desenată. Cum să mai intre mâncarea când am lângă mine aşa femeie? Ea mă iubeşte şi mă înţelege. Am fost motivat de frumuseţea ei şi am vrut sa fiu un exemplu pentru familia mea", a mai spus Nicolae Guță.