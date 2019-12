Promo Puterea dragostei 28 decembrie. Ce se întâmplă la Puterea dragostei în emisiunea de sâmbătă, 28 decembrie. Au fost difuzate imagini în exclusivitate.

Bianca și Livian au o discuție în grădină. Ea încearcă să-și convingă iubitul că nu are motive să fie gelos. De ce oare s-a supărat Livian? Ce gesturi a văzut între Bianca și un alt bărbat?

Roxana se ceartă cu Turcu. Concurentul le-a rugat pe fetele din casă să-l voteze ca să plece acasă.

O glumă făcută de Livian în bucătărie o supără foarte tare pe Bianca. Bruneta se enervează și pleacă val-vârtej din casă. Degeaba încearcă Livian s-o convingă că totul a fost o glumă și nu are de ce să se supere.

Bianca: În primul rând nu ai cum să ai dubii, pentru că nu e genul meu. Chiar dacă mi-a plăcut înainte. Dacă mi-a plăcut înainte, dacă îmi mai plăcea în continuare, speram. Eu când chiar pun punct... Crede-mă, eu sunt omul ăla care stoarce omul până la ultima picătură! Dar gesturile pe care le-ai văzut tu nu le-ai interpretat corect.



Roxana: Ce ai zis? Vrei să te voteze fetele ca să pleci acasă?

Turcu: Da, chiar vă rog!

Roxana: La revedere!

Turcu: Pa!

Roxana: Te pup din mers!

Turcu: Drum bun!

Roxana: Dar de ce ai mai venit aici și nu ai zis: hai că trebuie să vii tu acasă și eu nu mai vin! Și rămâneam amândoi acasă, nu?

Manuela: De ieri de când a aflat că vezi doamne se descalifică, te-ai disperat un pic.

Livian: Hai tu, mami, că a fost un joc! Unde mergi?

Bianca: Îți zic frumos și calm: du-te de aici!

Livian: Zi-mi unde mergi și te las!

Bianca: Fac ce vreau, mă! Lasă-mă! Du-te de aici! Te rog frumos, du-te de aici am spus. Că fac urât și nu vreau să mă cert cu tine!

Roxana: Vrei să-ți dau și inelul înapoi?

Turcu: Lasă-mă cu vrăjeala asta de doi lei!

Roxana: Dar de ce ai venit aici în emisiune? Că nu înțeleg?!

Turcu: Nu mai... Nu mai contează de ce am venit.

Roxana: Ah, ca să-mi faci mie crize azi de gelozie. Da, asta da. Am înțeles. Am văzut asta, da.