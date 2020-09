Ana-Maria Barnoschi scapă de vergeturi la medicul estetician

Ana-Maria Barnoschi este extrem de atentă la imaginea ei, nu numai pentru că știe cât de mult contează în fața publicului său, ci și pentru că îi place să arate bine, să se simtă bine în pielea ei.

Nu se urcă zilnic pe cântar, și nici nu merge la sală 7 din 7, însă și-a creat un stil de viață pe care-l respectă cu desăvârșire, un stil care dă rezultate. Ana-Maria Barnoschi are o alimentație echilibrată, bea 2 litri de apă pe zi, nu fumează și nu bea cafea. În alimentația ei se regăsește foarte rar fast-food-ul sau mâncărurile grase cu calorii multe, iar sportul nu lipsește din programul săptămânal.

Ana-Maria Barnoschi: "Încerc să beau 2 litri de apă pe zi"

“Merg la sală de 3 ori pe săptămână, încerc să beau 2 litri de apă pe zi. Nu beau sucuri acidulate, nu fumez, nu beau cafea. Îmi place să am grijă de aspectul meu și să mă întrețin”, spune Ana-Maria.

Pe lângă alimentația sănătoasă și orele de sport, vedeta calcă și pragul clinicilor de înfrumusețare unde-și face diferite tratamente corporale sau faciale.

“Sigur că fac și tratamente corporale pentru fermitatea pielii, pentru întreținere, tratamente faciale de curățare, hidratare, fermitate. Recent am început un tratament special. Deși nu m-am confruntat până la această vârstă cu fluctuații în greutate, m-am pricopsit cu câteva vergeturi. Nu sunt exagerat de multe, însă mă deranjează să le văd. De-a lungul timpului, am încercat diverse proceduri ca să le vin de hac, cum se spune, însă nu au avut efectul mult dorit. Recent, în vizitele mele la Dr Daniela Diveică, chirurg estetician, unde îmi fac un tratament special pentru scalp și tratamente faciale, am descoperit Tixel. Acest aparat te “scapă” de mai multe probleme cum ar fi urmele de la o acne severă, ten cu pete, cicatrici, dar acționează și pentru vergeturi. Doctorul mi-a explicat că vergeturile mici și roșiatice se vor duce sigur, însă cele vechi, albe, au un procent mai mic de ameliorare. Momentan am făcut doar prima ședință, voi vedea cum arată, după perioada de vindecare, de 7 zile. Și, desigur, urmează să mai fac și alte ședințe. Numărul lor variază de la persoană la persoană. Îmi place să am grijă de mine, îmi place să mă simt bine în pielea mea”, mai spune vedeta.

Dr. Daniela Diveică îi recomandă Ana-Mariei Barnischi tratamentul potrivit

“Vergeturile, aceste crăpături formate în pielea care s-a întins prea mult sub efectul hormonilor sau al creșterii în dimensiuni a corpului, reprezintă o problemă frecvent întâlnită și, pe de altă parte, dificil de tratat. Ele sunt rezultatul unui proces de rupere a fibrelor de colagen din derm, stratul de susținere și rezistență al pielii. În prima fază sunt roșii violacei, pentru că fibrele rupte sunt inflamate și încă încearcă să se auto-repare, apoi devin albe sidefii, atunci când procesul s-a încheiat. La începutul evoluției lor, vergeturile se agravează mai ușor, dar pe de altă parte, se și tratează mai ușor, deoarece fibrele de colagen au încă potențial de regenerare. Apar în proporție mai mare sau mai mică, depinzând de gradul de tracțiune exercitat asupra pielii de către sarcină, creștere sau acțiuni mecanice (exercițiile de forță pentru brațe și spate, mai ales în adolescență, duc la apariția vergeturilor în aceste zone la băieți).

În producerea vergeturilor mai au un rol important ereditatea, tonusul pielii determinat de starea generală de sănătate, hidratarea și într-o măsură mai mică, dietă pe care o urmați.

Dr. Daniela Diveică: "Tratamentele laser au îmbunătățit prognosticul vergeturilor"

A fost mereu o provocare pentru medici să trateze vergeturile. Așa cum o pânză de care s-a tras prea mult se rărește și e greu de reparat, la fel de delicat, de minuțios și de complex este procesul de refacere a texturii pielii. Un singur tratament nu este niciodată de ajuns și nicio singură metodă. Vergeturile roșii tratate corect și în timp util se pot șterge aproape complet. Tratamentele laser au îmbunătățit, în ultimii ani în mod semnificativ, prognosticul vergeturilor. Vergeturile albe, stabile, vechi au un procent mic de ameliorare, depinzând de timpul scurs de la stabilizare (vârsta vergeturii), localizare, calitatea tegumentului, cauza care le-a generat (problema hormonală sau distensia pielii)”, spune Dr. Daniela Diveică, medic specialist în chirurgie plastică și estetică.

Ana-Maria Barnoschi își ține la curent fanii, cu activitatea ei zilnică, pe paginile sale de socializare, unde postează imagini sau filmulețe. Vedeta le arată internauților atât ce face la filmările “Roata Norocului”, la evenimente, când e toată un zâmbet, cât și la sală când trage de fiare, sau la clinicile de înfrumusețare unde merge să se relaxeze sau să-și facă diverse proceduri. De asemenea, șatena se filmează și în ipostaze mai puțin plăcute, când este tristă, speriată sau nervoasă în anumite situații. Cei peste 300 de mii de fani o urmăresc pe Instagram și datorită naturaleții ei, a faptului că nu-și ascunde anumite stări sau trăiri în spatele zâmbetului, al râsului cu care a molipsit deja echipa, dar și publicul de la “Roata Norocului”.