Cum reușește Andreea Antonescu să se mențină la 40 de kg. Cântăreața s-a refăcut imediat după naștere și a recunoscut ce trucuri folosește: „Psihicul este cel care contează”

Andreea Antonescu s-a refăcut rapid după naștere și are o siluetă de invidiat. Cântăreața a fost mai sinceră ca niciodată și a recunoscut care sunt trucurile de frumusețe, cu care a ajuns la 40 de kg.

Cum reușește Andreea Antonescu să se mențină la 40 de kg?

La două săptămâni de la naștere, vedeta a dat jos kilogramele în plus. Iată ce mărturisiri a făcut!

La sfârșitul anului 2022, cântăreața a adus-o pe lume pe cea de a doua fetiță și este în culmea fericirii alături de cele două minuni din viața sa. În urmă cu ceva timp, ea a oferit un interviu, unde a mărturisit cum reușește să se mențină la 40 de kg și cum s-a refăcut imediat după naștere.

Chiar dacă a ajuns la 40 de ani, Andreea Antonescu arată mai bine ca niciodată și nu pare că are această vârstă. În cadrul interviului, artista a mărturisit că are 44 de kg și cum reușește să se mențină la această greutate. Se pare că pentru silueta de invidiat, cântăreața a renunțat definitiv la zahărul din cafea și încearcă pe cât posibil să aibă o alimentație sănătoasă.

„În prezent, am 44 de kilograme. Încerc să mănânc pe cât posibil produse sănătoase, am deja câțiva ani de când am renunțat la zahărul din cafea și am combinat acest stil de alimentație cu multă sală.”, a mărturisit Andreea Antonescu pentru viva.ro .

Cum s-a refăcut rapid după naștere

În același interviu, Andreea Antonescu a spus și cum s-a refăcut după naștere. Ei bine, pentru cântăreață nu a fost prea greu să revină la kilogramele pe care le avea înainte de sarcină.

Astfel că a fost convinsă că va reuși să scape de ele într-un timp foarte scurt, fiind o persoană ambițioasă.

,,Eu sunt o persoană sinceră! De data aceasta, chiar am avut noroc, mă așteptam să iau mult în greutate, dar, știindu-mă foarte ambițioasă, am fost convinsă că voi reuși să scap de ele relativ repede, cu un stil de viață sănătos plus sală. N-am avut emoții că mă va prinde vara cu kilograme în plus. Exact cum spuneam, viața e plină de surprize, iar acum chiar nu a trebuit să mă străduiesc deloc.”, a mai spus artista

De asemenea, Andreea a precizat faptul că la maximul două săptămâni de la naștere a reușit să scape de surplusul de pe burtă. Acest lucru a fost posibil și datorită faptului că a mers foarte mult la sala de fitness, înainte să rămână însărcinată.

„La maximum două săptămâni de la naștere, am scăpat și de burtică, poate și datorită faptului că, înainte să rămân însărcinată, am mers la sală non-stop un an și jumătate.”, a menționat cântăreața.