Nicolae Ceaușescu a avut parte de o vizită istorică, în anul 1978, în Regatul Marii Britanii.

A fost pentru prima dată când un lider comunist vizita țara și, mai mult decât atât, să fie întâmpinat de Regina Elisabeta a-II-a.

Însă dictatorul român nu a reușit să facă o părere foarte bună în fața Reginei, astfel încât, ea s-a văzut nevoită să recurgă la măsuri drastice pentru a scăpa de interacțiunea cu el.

Regina Elisabeta s-a ascuns în tufișuri, de teamă să nu dea ochii cu Nicolae Ceaușescu

Un documentar regal a scos la iveală amănunte istorice neștiute până acum. Se pare că Majestatea Sa nu a fost deloc încântată de vizita lui Nicolae Ceașescu și a Elenei Ceaușescu, iar jurnalistul Rob Hardman și fostul ministru al afacerilor externe Lord David Owen au dezvăluit o întâmplare penibilă petrecută în grădina Palatului Buckingham:

„Regina i-a mărturisit odată unui oaspete această poveste, iar el la la rândul său mi-a povestit mie. Atunci când Ceaușeștii erau în vizită, Majestatea Sa se plimba cu câinii în grădina Palatului. La un moment dat, și-a dat seama că Nicolae Ceaușescu venea în direcția ei, așa că s-a ascuns într-un tufiș din grădinile palatului. A fost pentru prima și singura dată în viața ei când a trebuit să facă asta, doar pentru a-și evita propriii oaspeți", a povestit Hardman.

Lordul Owen a continuat: "Majestatea sa a avut de-a face cu tot felul de oameni, dar Nicolae Ceaușescu a fost prea mult pentru ea. A spus răspicat că nu i-a plăcut deloc să-l întâlnească.", se arată în noul documentar nside The Crown: Secrets of the Royals.