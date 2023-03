Cum s-a schimbat viața lui Alexandru Ciucu, după ce el și Alina Sorescu au ajuns la divorț: „A fost cel mai greu an din viața mea”. Care este cea mai mare dorință a sa?!

In articol:

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care a durat însă 12 ani, ajungând în pragul divorțului anul trecut. Vestea că cei doi se separă a picat ca un trăsnet pentru toți fanii cuplului, asta pentru că aceștia nu dădeau semne potrivit cărora, căsnicia lor nu mai merge.

Dacă de la momentul anunțului divorțului, Alina Sorescu a mai avut diferite apariții publice, prin prisma domeniului în care activează, Alexandru Ciucu a apărut în cadrul unei emisiuni TV, pentru prima dată de când s-a aflat că el și mama copiilor lui divorțează, abia recent.

Citește și: Alina Sorescu, mai hotărâtă ca niciodată, după divorțul de Alexandru Ciucu: „Voi trece direct la fapte”. Nu a crezut niciodată că se va ajunge la așa ceva

Designer-ul a mărturisit că a fost o perioadă grea pentru el, însă speră că anul acesta totul va reveni la normal. De asemenea, bărbatul a mai vorbit și despre relația pe care o are cu fiicele lui.

Citeste si: Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, declarații la șapte ani de căsătorie. Ce a ieșit la iveală după anunțul despre divorț: „Multe seri plecate de acasă”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„A fost cel mai greu an din viața mea, lucrurile sper să se îndrepte anul ăsta, să fie mai bun, cel puțin pentru fetițe. Mă înțeleg foarte bine cu ele. Le-am făcut mucenici, am gătit eu. Mai mult decât atât m-am specializat chiar în anumite preparate. Reușesc să fac o supă de pui strecurată, așa cum le place fetițelor mele, în mai puțin de o oră”,

Alina Sorescu s-a schimbat total după divorț

a declarat Alexandru Ciucu, în cadrul unei emisiuni TV.

În urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii ”Teo Show”, difuzată pe Kanal D și moderată de Teo Trandafir, Alina Sorescu a făcut o serie de declarații, dezvăluind că se simte foarte bine, simțind că a renăscut după perioada tensionată prin care a trecut.

Citește și: Alina Sorescu are o explicație de dat fiicelor ei, dar nu știe cum! Specialiștii i-au spus tot ce trebuie să facă: "Copiii sunt alimentați cât pot și cum pot cu povești"| EXCLUSIV

„Cred că am început deja să arăt o nouă față a mea. Simt că am renăscut și în anul care vine voi trece direct la fapte. Simt că am mai multă încredere în mine, mă prețuiesc mai mult, sunt mai atentă la primele semnale pe care le simt în legătură cu orice. Am o intuiție foarte bine dezvoltată”, a spus Alina Sorescu, în cadrul emisiunii ”Teo Show”, difuzată pe Kanal D.