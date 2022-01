Cum să eliminăm mirosul de umezeală din haine

In articol:

Mirosul de umezeală al hainelor este foarte neplăcut, deoarece chiar dacă rufele sunt cuate, acel miros va da mereu senzați de murdărie.

Și, crezi sau nu, aceasta este o problemă foarte frecventă, mai ales când scoți hainele din mașina de spălat.

Dacă te-ai trezit în această situație în care hainele tale au fost impregnate cu umezeală și miros urât, fii atent la aceste sfaturi pentru a învăța cum să îndepărtezi rapid și ușor mirosul de mucegai de pe haine.

Ar trebui să uscăm, pe cât posibil, hainele la soare

Uscarea hainelor la soare dupa spalare este primul sfat de care trebuie sa tii cont pentru ca umiditatea sa nu ramana in tesaturi. De îndată ce ciclul de spălare se termină și rufele curate sunt încă umede, va fi timpul să le scoateți rapid, deoarece dacă rămân mult timp în cuva mașinii pot căpăta un miros de mucegai greu de eliminat.

Din acest motiv, cea mai bună măsură pentru ca hainele să nu miroasă a mucegai este să le atârnăm direct la uscat când se termină programul de spălare și, pe cât

Evită umiditatea

posibil în spații aerisite și uscate, în aer liber sau la soare. Bineînțeles, înainte de a strânge rufele de pe sârmă, trebuie să ne asigurăm că hainele sunt complet uscate, deoarece, dacă le băgăm încă umede în dulap, mirosul de mucegai va spori.

Prevenirea hainelor să absoarbă umezeala înainte, în timpul și după spălare este esențială dacă nu dorim ca mirosul lor urât să ne pătrundă în haine.

Îndepărtând umezeala din haine, putem preveni ca aceasta să se așeze în țesătură și să emită un miros urât.

Cu toate acestea, dacă o haină se umezește, ar trebui să o spălăm imediat sau să o lăsăm la soare, astfel încât să se poată aerisi corespunzător. Utilizarea uscătoarelor de interior poate provoca un miros urât, așa că cel mai indicat este întotdeauna să le agățăm imediat afară.

Elimină umezeala din dulapuri și sertare

Mirosul de mucegai al hainelor poate proveni de la păstrarea articolelor de îmbrăcăminte pentru o perioadă lungă de timp închise în dulapuri sau sertare. Deși spălarea lor ar putea fi folosită pentru a scăpa de mirosul urât, este recomandat, de asemenea, să păstrăm dulapurile și sertarele aerisite și ordonate pentru a preveni restabilirea umezelii în haine, degajând astfel un miros urât

Acum, pe langa curatarea corespunzatoare a sertarelor si dulapurilor, pot fi utile cutiile de dezumidificare care absorb umiditatea ambientala, redirectionand-o catre un recipient si impiedicand-o sa patrunda in tesaturi.

Un alt truc eficient este acela de a pune pungi absorbante cu sare grunjoasa in sertare sau in dulap, in interiorul unor saci din plasa sau ciorapi vechi. Sarea se va ocupa de eliminarea umidității și de a menține hainele libere de mirosul neplăcut.

Spălarea rufelor cu bicarbonat de sodiu

Uneori, hainele miros a mucegai după ce au fost lăsate prea mult timp în mașina de spălat înainte de a le agăța la uscat. Soluția este să le spălăm din nou în mașina de spălat, dar de data aceasta să înlocuim detergentul obișnuit cu o cană de bicarbonat de sodiu.

În cazul spălării câtorva haine va fi suficientă o linguriță amestecată cu detergentul. Bicarbonatul de sodiu este un produs ideal pentru eliminarea mirosurilor neplacute, deoarece are proprietati neutralizante.

Spălarea rufelor cu oțet

Dacă ai pus deja în practică sfaturile anterioare despre cum să îndepărtezi mirosul de mucegai de pe haine și nu ți-a funcționat, poți încerca să speli din nou haina folosind un detergent natural: oțetul, de preferat din vin alb sau din mere. Poți adăuga o cană de oțet în mașina de spălat sau să înmoi haina într-un amestec de apă și oțet, pe care ar trebui să-l clătești după câteva minute.

Nu îți face griji cu privire la mirosul de oțet atunci când se impregnează hainele, deoarece, deși este un miros puternic, acesta va dispărea în timpul spălării. Dacă vrei să crești eficiența trucului și să crești puterea de a neutraliza mirosul urât al oțetului, poți adăuga și un pahar de suc de lămâie pentru a elimina mirosul de mucegai al hainelor tale.

