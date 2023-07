In articol:

Postul Adormirii Maicii Domnului 2023? Cum trebuie să se pregătească spiritual și trupește credincioșii care vor posti pentru Sf. Maria 2023?

Postul Sf. Maria 2023

În fiecare an, pe data de 15 august, sărbătorim Adormirea Maicii Domnului, cunoscută și sub numele de "Paștile de vară". Această sărbătoare are o importanță deosebită în tradiția Bisericii și în evlavia populară, deoarece marchează ziua în care Fecioara Maria a plecat din această lume pentru a se uni cu Viața veșnică.

Pentru a întâmpina această sărbătoare cu sufletul curat, Biserica a rânduit o perioadă de postire care durează două săptămâni, până pe 14 august. Postul Adormirii Maicii Domnului 2023 reprezintă un moment de creștere duhovnicească, o școală a pocăinței și a recunoștinței.

În această perioadă de post, ne pregătim pentru momentul în care Fecioara Maria, cea care a dat naștere Vieții, trece prin moarte, apoi învie și în cele din urmă este înălțată la Cer de către Fiul ei preaiubit, pentru a se bucura de nesfârșita lumină și fericire a vieții veșnice.

Să ne amintim de virtuțile sublime ale Fecioarei Maria, pline de har, și să fim înțelepți în perioada de postire, pregătindu-ne astfel pentru întâlnirea cu Dumnezeu-Omul, Cel născut din Fecioara Maria. Postul Adormirii Maicii Domnului 2023 ne oferă o ocazie de a ne apropia mai mult de Dumnezeu și de a experimenta milostivirea și ocrotirea Lui asupra noastră.

Citește și: Tradiții și Obiceiuri în Postul Adormirii Maicii Domnului 2023. Vezi care sunt credințele adânc înrădăcinate în cultura românească

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: "Piele de găină". Imagini emoționante surprinse în Grecia. Pompierii români, întâmpinați cu aplauze pe străzi| VIDEO- stirileprotv.ro

Cum să te pregătești spiritual și trupește pentru Postul Sfintei Maria 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Cum ne pregătim sufletește și trupește de Postul Adormirii Maicii Domnului 2023

Pregătirea sufletească și trupească pentru Postul Adormirii Maicii Domnului 2023 este un proces important și benefic pentru a experimenta cu adevărat semnificația și însemnătatea acestei sărbători importante pentru credincioși.

Înainte de a începe postul, este util să înțelegi importanța și motivele din spatele acestei perioade de postire. Află mai multe despre semnificația Adormirii Maicii Domnului 2023 și cum postul poate aduce o creștere spirituală și o mai bună conectare cu credința ta.

Gândește-te la motivele pentru care alegi să postești și stabilește-ți intențiile pentru această perioadă. Poți dori să te apropie mai mult de Dumnezeu, să crești în compasiune și să practici mai multă recunoștință.

Stabilește un plan alimentar adecvat pentru perioada de post. Postul Adormirii Maicii Domnului 2023 implică abstinența de la carne, produse lactate și ouă, așadar asigură-te că vei avea la dispoziție alimente potrivite și hrănitoare pentru această perioadă.

Înainte de a începe postul, este bine să faci un exercițiu de autocurațire a sufletului prin recunoașterea păcatelor și cererea de iertare. De asemenea, poți face o curățenie fizică în casă pentru a începe postul într-un mediu curat și liniștit.

În timpul postului, acordă mai mult timp rugăciunii, meditației și reflectării. Aceasta te va ajuta să-ți îndrepți atenția către aspectele spirituale ale vieții și să te concentrezi asupra gândurilor și trăirilor tale interioare.

Folosește această perioadă pentru a fi mai compătimit cu cei din jur și pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Faptele bune și ajutorarea semenilor pot aduce bucurie și împlinire în suflet în timpul postului.

Iată cum ne putem pregăti înainte de Postul Sf. Maria 2023:

Citește și: 10 lucruri pe care nu ai voie sa le faci in Postul Adormirii Maicii Domnului

Cum să te pregătești spiritual și trupește pentru Postul Sfintei Maria 2023 [Sursa foto: Shutterstock]

Rugăciune pentru Sf. Maria 2023

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Citeste si: „Un lucru foarte nasol pe care mi-l amintesc înainte de chestia asta e că atunci când ne certam tot mă amenința.” Cum o amenința Daniel Balaciu pe Dana Roba în timpul certurilor- kfetele.ro

Citeste si: "Am orbit după ce mi-am făcut tatuaje pe ochi, dar nu regret". Tânăra de 28 de ani își apără simbolurile satanice de pe corp: "Mă ajută"- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Răduţă, diagnosticat cu cancer pentru a treia oară: "Mi-am dat seama că ceva se întâmplă. Sufletul meu era deja bolnav și era trist". Artistul a suferit și un preinfarct- radioimpuls.ro

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sursă: doxologia.ro