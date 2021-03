Cum se curata corect un dozator de apa?

In articol:

Desi majoritatea persoanelor consuma apa de la robinet sau din magazin, aceasta poate contine urme de impuritati care afecteaza organismul intr-un mod negativ.

Un dozator apa te scapa de acest inconvenient, fiind un aparat foarte util in orice locuinta. Utilizarea sa pe termen lung necesita insa un proces de intretinere. Iata ce pasi trebuie sa urmezi pentru a-l curata in mod corespunzator!

Prepara solutia de curatare

Toarna aproximativ 4 litri de apa intr-o galeata, iar apoi adauga 20 de ml de inalbitor. Este important ca acesta sa nu aiba miros, deoarece clatirea de la final devine un proces mai complicat.

In momentul in care amesteci solutia, foloseste manusi de unica folosinta si incearca sa nu versi nimic pe podea. Daca nu dispui de inalbitor, o alta alternativa este otetul. Acesta trebuie sa fie utilizat in procent de un litru, fiind posibil sa-i maschezi mirosul prin utilizarea sucului de lamaie.

Curata dozatorul

Inainte de a face asta, este necesar sa deconectezi aparatul din priza si sa indepartezi bidonul. Foloseste un burete curat pentru a te ocupa de partile interioare, iar apoi toarna restul solutiei in rezervorul intern si las-o sa actioneze timp de 5 minute.

Ulterior, aceasta poate fi indepartata prin robinetul de apa rece intr-o alta galeata. Un dozator de apa se clateste, iar pentru a te asigura ca nu ramane niciun gust neplacut, indeparteaza si sterge tava de scurgere.

De asemenea, verifica daca aceasta este complet uscata inainte de a o monta inapoi. In situatia in

care ramane umeda, acest lucru poate duce ulterior la formarea bacteriilor.

Apeleaza la un serviciu de igienizare profesional

Achizitioneaza un bidon nou si asigura-te ca mainile tale sunt curate inainte de a-l amplasa. Daca observi bule de aer in partea superioara, acest proces a fost realizat cu succes. Umple un pahar cu apa, apoi gusta din aceasta pentru a te asigura ca nu au ramas urme din substanta.

Acest serviciu este pus la dispozitie de firmele care livreaza apa si bidoane de 19l la domiciliu, fiind valabil pentru orice dozator de apa la pretul de 100 de lei. Daca optezi pentru o asemenea solutie, procesul de curatare are loc intr-un atelier specializat de intretinere si reparatie dozatoare.

Trimestrial, bazinele produsului trebuie sa treaca printr-un proces special de ozonizare, acesta fiind necesar pentru a pastra calitatea apei la cel mai inalt nivel. La sfarsitul anului se poate efectua o curatare specializata totala, care sa includa decalcifierea si dezinfectarea bacteriologica prin intermediul detergentilor industriali profesionali.

De unde poti achizitiona un dozator de apa?

Daca ai nevoie de un dozator apa nou, acesta costa in jur de 500 de lei. Totusi, bidonul trebuie schimbat in fiecare luna. Din acelasi motiv, este recomandat sa apelezi la o firma care ofera servicii de livrare apa la domiciliu. Daca apelezi la h2on.ro, te vei bucura de nenumarate avantaje, printre care si servicii de mentenanta, dar si o linie de relatii cu clientii la care poti apela oricand ai intrebari suplimentare.

Bineinteles ca toate dispozitivele difera intre ele, motiv pentru care fiecare dintre acestea vine cu propriile specificatii si recomandari. De aceea, este important sa citesti cu atentie manualul de instructiuni al aparatului tau si sa respecti recomandarile mentionate. Doar astfel, te vei putea bucura pentru timp indelungat de achizitia ta si vei reusi sa te hidratezi corespunzator.