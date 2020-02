Gabriel Oprea se distrează în restaurantul familiei, un bistro aflat foarte aproape de Piaţa Romană. De local se ocupă fiica lui Oprea, Ana Maria, care a supervizat şi renovarea acestuia, realizată recent. Serile trecute, toată familia Oprea s-a strâns la restaurant. La masă au fost Gabriel Oprea şi soţia sa, Ana Maria şi soţul ei, fiul lui Oprea, Gabriel Jr, alături de proaspăta sa soţie, Davida. (vezi cum s-au plimbat cu elicopterul în SUA fiul lui Oprea şi iubita acestuia)

La un moment dat, fostul ministru de Interne şi viceprim-ministru, aflat în capul mesei, a închinat un pahar cu vin roşu. Oprea a ieşit din prim-planul politicii după de Bogdan Cosmin Gigina, polițist ce făcea parte din coloana oficială ce îl escorta, a murit într-un accident de circulație, pe 21 octombrie 2015. În 5 februarie 2016, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmăririi penale față de Gabriel Oprea pentru abuz în serviciu.

Gabriel Oprea se distrează în restaurantul familiei. E judecat în mai multe procese

Abuzul a constat în folosirea resurselor umane și materiale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru a asigura, în mod nelegal, însoțirea deplasărilor efectuate de ministru cu echipaje ale poliției rutiere și abuz în serviciu constând în încheierea unui protocol în baza căruia procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a beneficiat, în mod nelegal, de însoțirea deplasărilor efectuate cu echipaje ale poliției rutiere.

În 2 martie 2016 procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmăririi penale față de Gabriel Oprea pentru infracțiunea de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit pentru că ar fi dispus suplimentarea cu suma de 410.000 lei a fondurilor pentru cheltuieli operative ale acestei structuri de poliție și a aprobat achiziția unui autoturism Audi A8 în scopul declarat al asigurării protecției demnitarilor. Aceste procese se află în derulare, la fel ca procesul in care Oprea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ucidere din culpa, in dosarul deschis dupa moartea politistului Bogdan Gigină.