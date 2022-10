Cum se înțeleg copiii Adrianei Bahmuțeanu cu viitorul soț al brunetei. George a vorbit deschis despre asta: "Aștept să mă apropii"

In articol:

Adriana Bahmuțeanu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. A reușit să-și întemeieze din nou o familie și este mai fericită ca oricând lângă bărbatul cu care s-a logodit.

Iată cum se înțeleg cei doi copii ai săi cu George Restivan

Citeste si: Ce s-a întâmplat între Adriana Bahmuțeanu și fiul lui George Restivan?! Bruneta a rămas cu băiatul cât logodnicul ei a fost plecat în SUA

George Restivan, despre băieții Adrianei Bahmuțeanu: "Îmi place foarte mult de ei"

Cu toate că se cunosc de puțin timp, Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei au reușit să se obișnuiască repede unul cu celălalt. Cei doi au ajuns să se comporte ca o adevărată familie, iar dovada o reprezintă chiar ultimele declarații ale bărbatului, din emisiunea lui Cătălin Măruță. George Restivan susține că a început să se apropie din ce în ce mai mult de băieții brunetei, iar asta nu poate decât să îl bucure:

Citeste si: Adriana Bahmuțeanu, ținta unui gest macabru! A înmărmurit când a văzut ce se afla în fața casei sale

Citeste si: Reacția mamei Geta la vederea fiicei sale în rochie de mireasă. Momentele emoționante prin care a trecut Geta Sterp- kfetele.ro

Citeste si: Ce a făcut fiul lui Arșinel după ce a murit marele actor! Imaginile au apărut pe internet..- bzi.ro

"George Restivan: I-am cunoscut, sunt niște băieți super. Îmi place foarte mult de ei. Aștept să mă apropii, cât se poate, mai mult de ei și să petrecem timp împreună.

Adriana Bahmuțeanu: Cu Maxi s-a apropiat. Chiar l-a pus pe Maxi să meșterească, au meșterit împreună prin casă.

George Restivan: Mă înțeleg foarte bine cu el, îmi place de el foarte mult (n.r. cu Maximus, fiul Adrianei Bahmuțeanu).", au declarat cei doi, în cadrul emisiunii amintite.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan [Sursa foto: Captură TV]

Adriana Bahmuțeanu, legătură specială cu fiul logodnicului său

Și logodnicul Adrianei Bahmuțeanu are un fiu dintr-o căsătorie anterioară, pe nume Blake. George spune că băiețelul se înțelege de minune cu bruneta și de curând chiar a petrecut câteva zile numai în grija ei, cât timp el a fost plecat în America: "Pentru Blake, Adriana a fost ceea ce înseamnă mamă! Eu am simțit ca tată, fără să mi se spună în cuvinte, am simțit din California că ei sunt bine aici! Intuiția mi-a spus că sunt bine și când m-am întors acum 10 zile, prima imagine când am ieșit din aeroport a fost imaginea cu amândoi. Și nicio avere din lume nu poate să cumpere asta, când îi vezi pe cei iubiți.", a povestit George Restivan, pentru fanatik.ro.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, alături de copiii lor [Sursa foto: Captură video]